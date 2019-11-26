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ЦАМТО

В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3

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Носовая оконечность корпуса подлодки проекта 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей"
Носовая оконечность корпуса подлодки проекта 636.3 в сборочном цеху "Адмиралтейских верфей".
Источник изображения: © Олег Кулешов/АО "Адмиралтейские верфи"

ЦАМТО, 25 ноября. Пятую и шестую ДЭПЛ проекта 636.3 для Тихоокеанского флота заложат в 2020 году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Пятую и шестую подводные лодки заложим в следующем году. Возможно, это будет день ВМФ, возможно, другая дата. Будут заложены сразу две подводные лодки", – сказал он.

А.Бузаков также сообщил, что вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов", строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря.

"Двадцать шестого декабря – спуск второй подводной лодки этого проекта "Волхов" для Тихоокеанского флота. До 25 ноября 2020 года акт приема-передачи будет подписан, и мы передадим ее флоту", – цитирует "РИА Новости" А.Бузакова.

Сегодня на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" – первой в серии ДЭПЛ проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России.

Ранее, 1 ноября 2019 года, на "Адмиралтейских верфях" были заложены третья и четвертая подводные лодки проекта 636.3, "Уфа" и "Магадан", для Тихоокеанского флота.

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Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
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4 комментария
№1
26.11.2019 08:37
Да для ТОфа еще 2-4 можно было бы заложить, театр огромный
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№2
26.11.2019 11:40
Сколько можно мусолить старые советские проекты? Где там "Лады", "Калины"?
0
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№3
26.11.2019 12:37
Цитата, Восход сообщ. №1
Да для ТОфа еще 2-4 можно было бы заложить, театр огромный
Там по хорошему надо 2 дивизии ДЭПЛ. В наличии одна 6 ДЭПЛ 90-х годов выпуска. Вроде как в строю. Скорее всего хотят просто её и обновить.
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№4
26.11.2019 13:26
Цитата, q
В наличии одна 6 ДЭПЛ 90-х годов выпуска. Вроде как в строю.
В наличии одна 19 бригада, а по факту технического состояния остатки этой бригады можно свести один в учебно-боевой дивизион, который в военное время максимум, что сможет, так это выполнять задачи ПЛО по обороне ВМБ, портов и нефтеналивных терминалов. Если послать дальше, они просто утонут из-за отказа изношенного оборудования (несмотря на его постоянный ремонт в Дальзаводе).

А так на ТОФе бы действительно не мешало бы иметь дивизию из 10-12 ДЭПЛ новой постройки, именно для ударных задач на дальних коммуникациях.
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