В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3

ЦАМТО, 25 ноября. Пятую и шестую ДЭПЛ проекта 636.3 для Тихоокеанского флота заложат в 2020 году. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Пятую и шестую подводные лодки заложим в следующем году. Возможно, это будет день ВМФ, возможно, другая дата. Будут заложены сразу две подводные лодки", – сказал он.

А.Бузаков также сообщил, что вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов", строящуюся для Тихоокеанского флота, спустят на воду 26 декабря.

"Двадцать шестого декабря – спуск второй подводной лодки этого проекта "Волхов" для Тихоокеанского флота. До 25 ноября 2020 года акт приема-передачи будет подписан, и мы передадим ее флоту", – цитирует "РИА Новости" А.Бузакова.

Сегодня на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" – первой в серии ДЭПЛ проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России.

Ранее, 1 ноября 2019 года, на "Адмиралтейских верфях" были заложены третья и четвертая подводные лодки проекта 636.3, "Уфа" и "Магадан", для Тихоокеанского флота.