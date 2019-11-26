MBDA и KAI интегрируют УР "Метеор" на борт истребителя KF-X

ЦАМТО, 25 ноября. Европейская группа MBDA объявила о заключении с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries (KAI) контракта на выполнение работ по интеграции УР большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух" на борт перспективного многоцелевого истребителя KF-X.

Контракт предусматривает оказание KAI поддержки при интеграции, производство испытательного оборудования и передачу необходимой информации и "ноу-хау" по ракете.

Как заявил генеральный директор MBDA Эрик Беранже, "мы очень рады отметить очередной важный шаг в партнерстве с KAI и Агентством программ оборонных закупок Министерства обороны Республики Корея (DAPA). Республика Корея является стратегическим рынком для MBDA и компания гордится тем, что "Метеор" обеспечит истребителю KF-X расширенные возможности поражения воздушных целей".

Как сообщал ЦАМТО, программа разработки УР "Метеор" с 2003 года реализуется в рамках совместного европейского проекта консорциумом компаний, возглавляемым MBDA UK, в интересах шести европейских государств – Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции и Великобритании.

УР большой дальности "Метеор" предназначена для поражения существующих и перспективных воздушных угроз, от реактивных самолетов до малоразмерных БЛА и крылатых ракет, вне дальности прямой видимости в любое время суток и сложных метеоусловиях. Она оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, каналом связи, позволяющим интегрировать ее в сетевое боевое пространство, и прямоточным воздушно-реактивным двигателем с регулируемой тягой, обеспечивающим высокую скорость на всей траектории полета до цели. Ракета может применяться в условиях применения противником средств РЭП.

На текущий момент УР "Метеор" заказаны для ВВС Франции, Италии, Германии, Саудовской Аравии, Швеции и Великобритании. Ранее ракета была интегрирована на борт самолетов "Тайфун", "Рафаль", F-35 "Лайтнинг-2" и JAS-39 "Грипен". Принятие KF-X на вооружение ВВС Республики Корея ожидается в конце 2020-х гг.