Войти
ЦАМТО

Минобороны Малайзии в ближайшее время не планирует закупку многофункциональных истребителей

572
0
0
Истребитель Су-30МКМ
Истребитель Су-30МКМ, изготовленный по заказу ВВС Малайзии.
Источник изображения: РИА Новости / Александр Юрьев

ЦАМТО, 25 ноября. Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу заявил, что истребители F/A-18D "Хорнет" и Су-30МКМ будут находиться в эксплуатации еще длительное время, включая весь период действия 13-го малазийского плана обороны (2026-2030 гг.).

Как сообщает AirTimes.my со ссылкой на министра, на текущий момент приоритетом для малазийского Минобороны является приобретение морских патрульных самолетов (MPA) и средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета (MALE UAV).

Кроме того, более приоритетной по сравнению с закупкой новых многофункциональных истребителей, является приобретение учебных / легких боевых самолетов (LCA).

Таким образом, в ближайшей перспективе закупка новых истребителей не планируется.

Несмотря на это, по словам министра, оборонное ведомство Малайзии продолжает детально изучать предложение российского правительства (прим. ЦАМТО: российское предложение касается выкупа всех 18 истребителей МиГ-29N ВВС Малайзии в обмен на поставку с доплатой двух эскадрилий новейших истребителей МиГ-35).

М.Сабу также добавил, что уровень эксплуатационной готовности истребителей Су-30МКМ достиг 75% благодаря работе местной компании ATSC (прим. ЦАМТО: в 2018 году эта цифра составляла 22%).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Продукция
F-18
Су-30
Су-30МК
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
22.04.2016
Ростех: принципиальные решения по продаже Су-35 Индонезии приняты
21.06.2012
Су-30МКМ составили достойную конкуренцию американским F-15C
28.07.2010
Не за покупками
19.10.2009
Четыре сюжета из рассказов генерального конструктора
17.02.2009
"МиГ-35" – русский истребитель XXI века готов защищать индийское небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.11 13:50
  • 12
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 26.11 13:26
  • 4
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 26.11 13:20
  • 94
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 26.11 12:42
  • 1
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 26.11 12:31
  • 36
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 26.11 12:11
  • 1
Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке
  • 26.11 11:51
  • 1
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 26.11 11:47
  • 5
Горящие туры на Кипр
  • 26.11 10:43
  • 1
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия
  • 26.11 10:02
  • 1
Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
  • 26.11 09:12
  • 47
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 26.11 07:07
  • 2
ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии
  • 26.11 06:40
  • 1
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
  • 26.11 06:22
  • 1
Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря
  • 26.11 05:57
  • 1
Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России