Минобороны Малайзии в ближайшее время не планирует закупку многофункциональных истребителей

ЦАМТО, 25 ноября. Министр обороны Малайзии Мохамад Сабу заявил, что истребители F/A-18D "Хорнет" и Су-30МКМ будут находиться в эксплуатации еще длительное время, включая весь период действия 13-го малазийского плана обороны (2026-2030 гг.).

Как сообщает AirTimes.my со ссылкой на министра, на текущий момент приоритетом для малазийского Минобороны является приобретение морских патрульных самолетов (MPA) и средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета (MALE UAV).

Кроме того, более приоритетной по сравнению с закупкой новых многофункциональных истребителей, является приобретение учебных / легких боевых самолетов (LCA).

Таким образом, в ближайшей перспективе закупка новых истребителей не планируется.

Несмотря на это, по словам министра, оборонное ведомство Малайзии продолжает детально изучать предложение российского правительства (прим. ЦАМТО: российское предложение касается выкупа всех 18 истребителей МиГ-29N ВВС Малайзии в обмен на поставку с доплатой двух эскадрилий новейших истребителей МиГ-35).

М.Сабу также добавил, что уровень эксплуатационной готовности истребителей Су-30МКМ достиг 75% благодаря работе местной компании ATSC (прим. ЦАМТО: в 2018 году эта цифра составляла 22%).