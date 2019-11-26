Эр-Рияд и С-400: сбываются самые жуткие кошмары Вашингтона

Саудовская Аравия может сделать абсолютное превосходство российских систем ПВО на мировом рынке оружия свершившимся фактом

Столь яростные и настойчивые попытки США разрушить российско-турецкую сделку по приобретению ЗРК С-400 обусловлены, в том числе, и опасением, что в случае ее успеха включится "принцип домино". Этот термин, обозначающий начало цепной реакции под действием какого-либо фактора, который влияет на первый элемент цепи, был очень любим американскими политологами в годы Холодной войны. Предполагалось, что победа коммунистов или национально-освободительного движения в одной из стран, способна вызвать аналогичные события в целом регионе.

Похожие страхи Вашингтона связаны и с успехом российских систем ПВО на Ближнем Востоке. По мнению американских экспертов, покупка Анкарой российских "Триумфов" в сочетании с тем фактом, что даже более старые С-300, поставленные Дамаску, закрыли для ВВС Израиля сирийское небо, приведут к тому, что все страны региона (и не только), имеющие для этого необходимые ресурсы, поспешат обзавестись российским чудо-оружием.

К этим двум неприятным для американцев факторам добавился третий: фактическая неспособность американских систем защитить саудовские объекты от атак дронов и ракет хуситов, явно не являющихся последним словом техники.

По следам этих печальных для Эр-Рияда событий в Москве предложили саудитам закупать российские системы ПВО, которые смогут надежно защитить их от любых воздушных атак.

Хотя, немедленной реакции на это предложение не последовало, Саудовская Аравия его услышала.

А теперь стало известно, что Москва и Эр-Рияд уже обсуждают условия начала поставок "Триумфов" для вооруженных сил королевства в рамках контракта, который был подписан в 2017 году. Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева, отметив, что помимо Саудовской Аравии возможностью закупить ЗРК С-400 интересуются и другие страны региона.

Напомним, что ранее интерес к российским комплексам высказывали ОАЭ и Катар.

То есть "принцип домино", которого так опасаются американцы, начал работать. При этом Саудовская Аравия – это даже не Турция, на которую можно попытаться оказать санкционное давление, королевство является одним из главных американских инвесторов.

При этом закупка главным американским союзником в регионе российских систем ПВО станет лучшим подтверждением превосходства в этой отрасли нашей страны и будет иметь глобальные последствия. Ведь лучшей рекламы для С-400 будет трудно придумать. При этом американские возможности наказать саудитов так, чтобы другим неповадно было, невелики.

Но в любом случае Вашингтон не будет сидеть, сложа руки, и в ближайшее время следует ожидать начала беспрецедентной "битвы" за Эр-Рияд.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",