Фрегат "Адмирал Касатонов" провел испытания с авиацией в Белом море

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Новый российский фрегат "Адмирал флота Касатонов" провел маневры с авиацией в рамках ходовых испытаний в Белом море, сообщили в пресс-службе Северного флота (СФ).

"В обеспечении испытаний были задействованы самолёты Су-24, вертолёты Ка-27 и Ка-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Они выполнили облёт радиотехнических средств фрегата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолеты совершили несколько посадок и взлётов с палубы фрегата.

Ходовые испытания фрегата начались 20 ноября и пройдут в несколько этапов.

"Планируется, что корабль испытает технические системы и выполнит стрельбы в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море", - сообщает флот.

"Адмирал Касатонов" является вторым новейший российским фрегатом проекта 22350. Головной корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был передан ВМФ РФ в июле 2018 года.

Корабли этого проекта создаются с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.