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Деловая газета "Взгляд"

Российско-алжирские учения прошли в Средиземном море

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".
Источник изображения: rg.ru

Отряд кораблей Черноморского флота провел в Средиземном море учения с Военно-морскими силами Алжира по контролю гражданского судоходства и выявлению пиратов, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", патрульного корабля "Василий Быков" и спасательного буксирного судна "СБ-739" отработал с ВМС Алжира совместные действия по обеспечению морской безопасности. Учение прошло в западной части Средиземного моря", – передает РИА "Новости" слова Рулева.

Он добавил, что в рамках учений экипажи провели тренировки по контролю гражданского судоходства с досмотром судов, подозреваемых в пиратстве.

Напомним, 7 ноября "Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Алжир
Россия
Проекты
1135 Буревестник
22160
Военные учения
ЧФ
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