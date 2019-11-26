Российско-алжирские учения прошли в Средиземном море

Отряд кораблей Черноморского флота провел в Средиземном море учения с Военно-морскими силами Алжира по контролю гражданского судоходства и выявлению пиратов, заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", патрульного корабля "Василий Быков" и спасательного буксирного судна "СБ-739" отработал с ВМС Алжира совместные действия по обеспечению морской безопасности. Учение прошло в западной части Средиземного моря", – передает РИА "Новости" слова Рулева.

Он добавил, что в рамках учений экипажи провели тренировки по контролю гражданского судоходства с досмотром судов, подозреваемых в пиратстве.

Напомним, 7 ноября "Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море.

Дмитрий Зубарев