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Деловая газета "Взгляд"

Турция приготовилась к испытаниям С-400

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

Турецкие военные в понедельник начнут испытания радиолокационных систем приобретенных у России зенитных ракетных систем ЗРС С-400, сообщили местные СМИ.

Как передает SNC Turk, тестовые испытания начнутся вблизи Анкары. Для этого в воздух будут подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турция хочет проверить установление связи между ЗРС и самолетами, передает ТАСС.

Сообщается, что испытания начнутся в понедельник приблизительно в 14.00 мск и будут продолжены на следующий день. Для них задействована авиабаза Мюртед.

Ранее в Анкаре заявили, что Турция не намерена ставить в ангар закупленные у России С-400. Также руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир говорил, что турецкие власти намерены ввести ЗРС в строй в апреле 2020 года.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.

Напомним, 17 ноября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что С-400 заступит на боевое дежурство турецкой армии до весны 2020 года.



Дмитрий Зубарев

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