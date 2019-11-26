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Российские войска примут участие в учениях на территории иностранных государств

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в 2020 году российские сухопутные войска примут участие в 11 международных учениях.

"Из которых шесть будет проведено на территории России, а пять - на территории иностранных государств", - заявил он в интервью газете "Красная звезда".

Салюков также сообщил, что в следующем году в Сухопутных войсках продолжится переучивание личного состава на новые образцы вооружения, военной и специальной техники. 

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками заявил, что в российской армии могут начать использовать электромобили.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Военные учения
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