Российские войска примут участие в учениях на территории иностранных государств

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в 2020 году российские сухопутные войска примут участие в 11 международных учениях.

"Из которых шесть будет проведено на территории России, а пять - на территории иностранных государств", - заявил он в интервью газете "Красная звезда".

Салюков также сообщил, что в следующем году в Сухопутных войсках продолжится переучивание личного состава на новые образцы вооружения, военной и специальной техники.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками заявил, что в российской армии могут начать использовать электромобили.