СМИ узнали о тестировании Турцией радаров от С-400

Вооруженные силы Турции начали тестирование радиолокационных систем С-400, которые стране поставила Россия, в районе Анкары. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник в понедельник, 25 ноября.

Отмечается, что оборудование будут испытывать в понедельник и вторник вместе с боевыми самолетами ВВС Турции. Предположительно, в районе турецкой столицы будут пролетать на разных высотах самолеты F-16.

Ранее в министерстве обороны Турции рассказали, что С-400 помогут обеспечить безопасность страны. В ведомстве отметили, что комплексы будут работать в автономном режиме.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году. В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут до 2 января 2020 года.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. Американские власти неоднократно выступали против этого соглашения.

Так, в августе Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по многофункциональным истребителям пятого поколения F-35. Трамп тогда заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.