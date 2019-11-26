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Известия.ru

СМИ узнали о тестировании Турцией радаров от С-400

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Вооруженные силы Турции начали тестирование радиолокационных систем С-400, которые стране поставила Россия, в районе Анкары. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник в понедельник, 25 ноября.

Отмечается, что оборудование будут испытывать в понедельник и вторник вместе с боевыми самолетами ВВС Турции. Предположительно, в районе турецкой столицы будут пролетать на разных высотах самолеты F-16.

Ранее в министерстве обороны Турции рассказали, что С-400 помогут обеспечить безопасность страны. В ведомстве отметили, что комплексы будут работать в автономном режиме.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году. В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились. Обучать работе с ЗРК турецких военных будут до 2 января 2020 года.

Контракт на поставку российских ракетных систем Москва и Анкара заключили в 2017 году. Американские власти неоднократно выступали против этого соглашения.

Так, в августе Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по многофункциональным истребителям пятого поколения F-35. Трамп тогда заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

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США
Турция
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F-16
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
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