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Российская газета

Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут

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Источник изображения: Антон Денисов/РИА Новости

Государственные испытания стратегического ракетоносца Ту-95МС с модернизированным двигателем завершатся в середине следующего года.

- Мы выполнили примерно половину полетов с модернизированным двигателем НК-12МПМ по программе ГСИ. Программа должна завершиться в середине 2020 года, - рассказал "Интерфаксу" генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Испытания самолета с обновленной силовой установкой начались весной 2018 года. В августе Конюхов сообщил агентству, что НК-12МПМ подтверждает заявленные характеристики. По данным источника "Интерфакса", модернизированный двигатель значительно расширил радиус действия ракетоносца и позволил вдвое увеличить количество единиц оружия на борту.

В штатном варианте Ту-95МС несет шесть стратегических крылатых ракет Х-55 в барабанной пусковой установке, установленной в отсеке вооружения. Модернизированная версия Ту-95МСМ может применять новые ракеты Х-101 - они хорошо показали себя в Сирии, - причем помимо пусковой установки в фюзеляже под крыльями самолета смонтированы балочные держатели на 16 ракет.

Ожидается, что испытания Ту-95МСМ начнутся до конца 2019 года. Параллельно "Туполев" готовит контракт с Минобороны на глубокую модернизацию до новейшего уровня строевых Ту-95.

Ракетоносец входит в воздушную составляющую ядерной триады России. Он предназначен для поражения стратегически важных целей в глубоком тылу противника. Самые мощные в мире турбовинтовые двигатели и восемь огромных винтов с высоким КПД сделали Ту-95 рекордсменом в своем классе по скорости и продолжительности полета.


Антон Валагин

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Россия
Сирия
Продукция
НК-12
Ту-95
Х-101
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1 комментарий
№1
26.11.2019 11:51
Благодаря увеличению количества ракет на Ту 95мсм можно пока что не ставить Калибры и Цирконы на модифицированные Искандеры.Так как они простреливают Европу до Великобритании с Российской территории.
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