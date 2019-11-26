Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут

Государственные испытания стратегического ракетоносца Ту-95МС с модернизированным двигателем завершатся в середине следующего года.

- Мы выполнили примерно половину полетов с модернизированным двигателем НК-12МПМ по программе ГСИ. Программа должна завершиться в середине 2020 года, - рассказал "Интерфаксу" генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Испытания самолета с обновленной силовой установкой начались весной 2018 года. В августе Конюхов сообщил агентству, что НК-12МПМ подтверждает заявленные характеристики. По данным источника "Интерфакса", модернизированный двигатель значительно расширил радиус действия ракетоносца и позволил вдвое увеличить количество единиц оружия на борту.

В штатном варианте Ту-95МС несет шесть стратегических крылатых ракет Х-55 в барабанной пусковой установке, установленной в отсеке вооружения. Модернизированная версия Ту-95МСМ может применять новые ракеты Х-101 - они хорошо показали себя в Сирии, - причем помимо пусковой установки в фюзеляже под крыльями самолета смонтированы балочные держатели на 16 ракет.

Ожидается, что испытания Ту-95МСМ начнутся до конца 2019 года. Параллельно "Туполев" готовит контракт с Минобороны на глубокую модернизацию до новейшего уровня строевых Ту-95.

Ракетоносец входит в воздушную составляющую ядерной триады России. Он предназначен для поражения стратегически важных целей в глубоком тылу противника. Самые мощные в мире турбовинтовые двигатели и восемь огромных винтов с высоким КПД сделали Ту-95 рекордсменом в своем классе по скорости и продолжительности полета.

Антон Валагин