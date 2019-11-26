BI: сотрудничество России и Турции разрушает НАТО

Ноябрьская встреча Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана не принесла прогресса в решении проблемы вокруг закупки Турцией С-400. По мнению старшего военного аналитика частной аналитическо-разведывательной фирмы Stratfor Омара Ламрани (Omar Lamrani), приобретение Анкарой российских комплексов ПРО стало причиной серьезных изменений внутри НАТО. Покупая оружие у России, Турция "вредит операционной совместимости, нужной для работы с другими странами НАТО", утверждает эксперт. Турции не нужно выходить из НАТО, чтобы ослабить альянс. Само только отсутствие турецкого сотрудничества может подорвать его в стратегически важном регионе.

Турция не просто вторая крупнейшая военная сила оборонной организации после США. Она объединяет альянс в Восточном Средиземноморье и Черном море. "Турция контролирует Босфор и Дарданеллы. Она охраняет вход в Черное море и выход из него… И она исторически помогала держать Россию как можно дальше от важных нефтяных регионов на Ближнем Востоке", - цитирует Ламрани Business Insider.

У Турции самый большой военно-морской флот в Черном море. Он даже больше, чем у России. Это дает НАТО решающие возможности в регионе. Холодная война закончилась, но армия Турции остается важной для НАТО из-за возможностей, которых нет у других союзников. Будучи страной, омываемой Черным морем, она не связана конвенцией Монтре, ограничивающей количество и размер кораблей стран нечерноморского региона, которые могут входить в акваторию. Кроме того, конвенция ограничивает время пребывания этих судов.

"Если НАТО не сможет рассчитывать на Турцию в противостоянии России, это будет означать, что альянс потерял наиболее важного морского игрока в Черном море", - пояснил Ламрани.