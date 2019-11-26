НАТО: каким альянс видит Берлин? (Delfi, Латвия)

"На Германию можно положиться", — так лаконично министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил роль своей страны в НАТО. Накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО портал "Делфи" взял у Мааса экспресс-интервью.

Интервью министра иностранных дел Германии Хайко Мааса порталу Delfi

Хайко Маас объяснил, что Германия целенаправленно идет к увеличению расходов на оборону. Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал жесткой критике стран - участниц НАТО за недостаточный вклад в оборону. В том числе - и Германию, которую хозяин Белого дома упоминал в связи с этим вопросом чаще всего. К 2019 году шесть европейских стран выделили на оборону 2% от ВВП, свидетельствуют данные НАТО. Среди них - Латвия, Литва, Эстония, Польша, Греция и Великобритания. А вот Германия в 2019 году потратила на оборону 1,23% от ВВП. Как в этом году заявила на Рижской конференции министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в 2024 году расходы Германии могут достигнуть 1,5% от ВВП.

Министр иностранных дел заявил: несмотря на то, что Германия не достигла двухпроцентного уровня, начиная с 2014 года (в том году Россия оккупировала Крым - прим. авт.) ее вклад в обеспечение безопасности НАТО и Европы существенно увеличился.

Delfi: как вы оцениваете роль НАТО в сложившейся международной системе? Насколько она значительна?

Хайко Маас: НАТО - самый успешный оборонный альянс в истории. В течение 70 лет он гарантирует евроатлантическую безопасность и будет делать это и впредь. После того, как Россия, нарушив нормы международного права, аннексировала Крым, НАТО в кратчайшие сроки переориентировалась на новую сферу международной безопасности. Она укрепила свои позиции на востоке, обеспечила готовность участия в операциях, сформировала новую структуру командования и новый подход в сфере кибербезопасности.

На самом деле, в последние месяцы мы сталкиваемся с новыми вызовами, и современные вызовы в сфере политики безопасности отличаются от тех, что были десять лет назад. Теперь наша общая задача - радеть об интеграции НАТО и продолжать дальнейшее стратегическое развитие альянса.

- Как турецкое вторжение на север Сирии изменило настроение в НАТО?

- Конечно, ситуация на севере Сирии - тема, над которой мы интенсивно работаем. Поэтому хорошо, что теперь мы встретимся с министрами иностранных дел стран НАТО. Всегда лучше поговорить друг с другом, а не друг про друга. Несмотря на то, что наши с Анкарой взгляды различаются, мы все хотим, чтобы Турция - важный партнер НАТО, не отдалялась от Европы.

- Оказывают ли остальные страны - участницы НАТО давление на Германию, чтобы та довела свои оборонные расходы до 2%? Как Германия может достигнуть такого уровня расходов?

- Германия выполняет свои обязательства перед НАТО. Мы пообещали, что прекратим снижать оборонные расходы и увеличим инвестиции, и мы свое слово держим. С 2014 года мы, согласно критериям НАТО, увеличили свои оборонные расходы на 45%.

Никто из европейских стран - участниц НАТО не привносит такого вклада, как мы. Мы выполняем обещанное, подтверждаем слова действиями каждый день - мы обеспечиваем вторые по величине силы в Афганистане, в 2017 году мы отправили немецкий батальон в Литву, наши "Еврофайтеры" регулярно участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с авиационных баз в Эстонии и Литве. В 2019 году мы в очередной раз возглавили Силы быстрого реагирования НАТО (VJTF), в городе Ульм начало работу новое командование НАТО. Это конкретный вклад Германии в укрепление НАТО. На нас можно положиться.

- Вы уже подвергали сомнению слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Как вы думаете, что этими словами Макрон хочет сказать другим странам НАТО?

- НАТО 70 лет гарантирует мир и безопасность во всей Европе. Мы не сомневаемся, что наши американские друзья привносят свой значительный вклад. В то же время Европе нужно взять большую часть ответственности за свою безопасность. Поэтому решение о сотрудничестве для укрепления политической безопасности Европы было правильным. Не затем, чтобы заменить НАТО, а для того, чтобы укрепить Европу - один из столпов альянса, а вместе с этим и все НАТО. Наши соседи в Польше и Балтии могут быть уверены, что мы относимся к их нуждам в сфере безопасности так же серьезно, как и к своим.

- В ближайшее время сенат США может ввести санкции против "Северного потока - 2". Страны Балтии, Польша, Украина взволнованы тем, что это геополитический, а не бизнес-проект. Почему Германия не слышит высказываемых опасений?

- По вопросам геостратегии и политики безопасности мы регулярно обмениваемся мнениями с нашими друзьями как в Балтии, так и с партнерами в Польше и на Украине. Несомненно, безопасность этих стран с нашей точки зрения бесспорна и не подлежит обсуждению. Мы очень серьезно относимся к опасениям наших партнеров относительно "Северного потока - 2". В связи с этим власти Германии надеются на то, что параллельно "Северному потоку - 2" сохранится транзит газа через Украину.

Филипс Ластовскис