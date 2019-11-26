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ЦАМТО

"Ростех" откроет за рубежом сервисные центры по ремонту ЗРПК "Панцирь-С1"

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

ЦАМТО, 25 ноября. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") планирует создавать сеть центров сервисного обслуживания и модернизации ЗРПК "Панцирь-С1" за рубежом, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

"Разработанная концепция предусматривает несколько вариантов организации сервисных центров: от стационарных комплексов до мобильных групп для проведения незначительных работ. Соответствующие переговоры уже ведутся с рядом стран, на вооружении которых находятся ЗРПК "Панцирь-С1", требующие послепродажного обслуживания. К работам по техобслуживанию и модернизации машин планируется также привлекать иностранных партнеров", – сказали в пресс-службе.

Там не уточнили, в каких именно странах могут появиться подобные центры.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов отметил, что госкорпорация стремится предоставить своим партнерам наилучшие условия не только при продаже отечественной техники, но и при ее дальнейшей эксплуатации, предлагая комплексные услуги по сопровождению изделий на протяжении всего жизненного цикла.

"Организация сервисных центров непосредственно в странах эксплуатации сократит расходы на транспортировку большегрузных машин и время, затрачиваемое на их обслуживание. Все эти факторы повысят эффективность обслуживания и обеспечат максимальную техническую боеготовность машин", – сказал Кладов, слова которого приводит пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
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