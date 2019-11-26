Клинцевич ответил украинскому генералу на заявление о базе в Крыму

Из-за своего географического положения Россия должна решать геополитические задачи. Так на своей странице в Facebook член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о базе в Крыму.

По словам сенатора, в силу географического положения и истории РФ "не может не решать" геополитических задач и всего лишь "обеспечивает свою безопасность". Вместе с тем, Клинцевич удивился тому, что глава украинского генштаба не понимает "таких простых вещей".

- Причем он одновременно не задается вопросом: что забыли военные США в Европе, - удивился Клинцевич. - Вот кто реально "кошмарит" - и не только Европу, но весь мир.

Член комитета СФ также напомнил Хомчаку, что Крым является территорией России.

- И мы в отличие от американцев находимся у себя дома, - заключил сенатор.

Ранее глава генштаба ВС Украины заявил, что военная база в Крыму создана с целью "кошмарить Европу, господствовать в Средиземном море и влиять на Северную Африку".

Алексей Вакуленко (Симферополь)