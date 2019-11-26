Войти
ЦАМТО

В Египте обвинили США в нарушении норм дипломатии из-за истребителей Сy-35

588
0
0
Флаги США и Египта
Флаги США и Египта.
Источник изображения: www.globalresearch.ca

ЦАМТО, 25 ноября. Давление, оказываемое США на Египет в связи с его независимой внешней политикой и желанием развивать ВТС с Россией, а также последние американские угрозы нарушают дипломатические нормы и являются неприемлемым вмешательством во внутренние дела Египта.

Об этом в интервью "РИ Новости" заявил член парламентского комитета Египта по национальной безопасности генерал Яхья аль-Кидвани.

Как напоминает агентство, ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. В минувшую пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон "работает" с Египтом, чтобы не допустить закупок российских самолетов.

"Разговор о введении американских санкций против Египта из-за военного сотрудничества с Россией, заключения сделок по вооружению, поступления на вооружение современных истребителей, – подобные заявления выходят за рамки дипломатических норм и являются неприемлемыми. Мы считаем их неприемлемым вмешательством во внутренние дела Египта", – сказал депутат.

Он напомнил, что "Египет является суверенным государством, которое самостоятельно принимает решения о механизмах ВТС с различными государствами мира в зависимости от потребностей в деле защиты своих интересов".

Аль-Кидвани подчеркнул, что стратегия Египта заключается в диверсификации источников вооружения. По его словам, в этой сфере Египет сотрудничает с Россией, Китаем, Германией, Францией и США.

"Египет не поддастся на давление США, не будет менять свою политику в угоду США, не намерен отказываться от укрепления сотрудничества с Россией во всех сферах, в том числе военных", – отметил парламентарий. Он добавил, что речь идет как о совместных учениях, так и о вооружении и обмене информацией.

"Египет – большое государство, которое действует в соответствии с собственными интересами и не приемлет диктата извне", – цитирует "РИА Новости" генерала Яхья аль-Кидвани.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
Су-35
Проекты
Военные учения
Похожие новости
12.10.2016
10 типов смертоносного оружия, которые Россия и Америка применят в случае войны (The National Interest, США)
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
16.01.2012
Война НАТО в Ливии: анализ, уроки
28.07.2010
Не за покупками
19.10.2009
Четыре сюжета из рассказов генерального конструктора
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.11 13:50
  • 12
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 26.11 13:26
  • 4
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 26.11 13:20
  • 94
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 26.11 12:42
  • 1
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 26.11 12:31
  • 36
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 26.11 12:11
  • 1
Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке
  • 26.11 11:51
  • 1
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 26.11 11:47
  • 5
Горящие туры на Кипр
  • 26.11 10:43
  • 1
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия
  • 26.11 10:02
  • 1
Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
  • 26.11 09:12
  • 47
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 26.11 07:07
  • 2
ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии
  • 26.11 06:40
  • 1
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
  • 26.11 06:22
  • 1
Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря
  • 26.11 05:57
  • 1
Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России