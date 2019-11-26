Запуск корабля "Прогресс МС-13" могут перенести из-за выявленных замечаний

Пуск был запланирован на 1 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты на космодроме Байконур выявили замечания при подготовке к запланированному на 1 декабря запуску грузового корабля "Прогресс МС-13". Сейчас замечания устранены, сроки запуска будут названы позже, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте госкорпорации.

"В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13" по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания. На данный момент замечания устранены, идет проверка всех бортовых систем", - говорится в сообщении.

О дате пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13" Роскосмос проинформирует дополнительно.

Пока этот грузовой корабль планируется запустить к МКС 1 декабря в 14:29 мск на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, стыковка корабля со станцией предварительно намечена на 3 декабря в 16:41 мск.

Предыдущий "Прогресс" был запущен 31 июля.