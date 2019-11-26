Дату запуска "Прогресса МС-13" могут перенести

Специалисты "Роскосмоса" обнаружили технические неполадки в российском грузовом корабле, запуск которого был запланирован на 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"В ходе работ на космодроме Байконур по подготовке к запуску грузового корабля "Прогресс МС-13" по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции были выявлены замечания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к настоящему времени они устранены, идёт проверка всех бортовых систем. О дате пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовиком госкорпорация сообщит позже.

Изначально старт планировался на 6 декабря, но был перенесён по просьбе NASA, чтобы не мешать стыковке американского корабля Dragon.