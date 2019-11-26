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Военно-промышленный курьер

Города будут брать роботы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тактика использования роботов в условиях городских боёв будет сформирована в России к началу 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Сегодня одна из основных задач российского ВПК - совершенствование работы роботов в городской среде и прибрежной зоне", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что к 2020 году предприятия оборонно-промышленного комплекса представят свои предложения по способам применения роботов в условиях боёв в городской черте. Также уточняется, что развитие российской робототехники затруднено отсутствием единой концепции применения роботов.

Ранее сообщалось, что в России к 2025 году могут быть созданы группировки многофункциональных роботов, обладающих способностью решать боевые задачи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Робот
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