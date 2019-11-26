Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М

Серийное производство боевой машины пехоты БМП-2М с максимальным вооружением начнется в ближайшее время, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

- В ближайшее время вланируется завершить государственные испытания и начать серийные поставки нового танка Т-90М и модернизированной БМП с боевым модулем "Бережок", - рассказал главком в интервью "Красной звезде". Он добавил, что заключены контракты на поставки в войска испытательных партий танка Т-14 "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".

Боевой модуль "Бережок", которым оснащена БМП-2М, не имеет равных по огневой мощи - с ним боевая эффективность машины возросла в три с лишним раза. Для борьбы с бронетехникой БМП имеет четыре пусковые установки ПТУР "Корнет" с боекомплектом в восемь ракет. Богатый арсенал позволяет наводчику-оператору обстреливать танки двумя ракетами сразу, что резко снижает эффективность активной и динамической защиты цели - его системы обороны просто не успевают отреагировать на две угрозы одновременно. Для борьбы с менее сложными целями: снайперами, гранатометчиками, пехотой, - есть скорострельная 30-миллиметровая пушка и спаренный с нею пулемет ПКТ. От атаки сзади БМП прикрывает автоматический гранатомет с тремя сотнями выстрелов.

Система управления огнем с лазерным дальномером, тепловизором и автоматом сопровождения позволяет отслеживать сразу несколько целей, в особо сложных ситуациях на помощь наводчику приходит командир машины - его панорамный прицел также может управлять вооружением.

Антон Валагин