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Российская газета

Армия РФ испытает новое семейство боевых роботов

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Источник изображения: rg.ru

Завершены испытания опытного образца робототехнического комплекса (РТК) "Кунгас", в 2020 году он поступит в войска. На будущий год запланированы опытно-конструкторские работы по созданию комплексов "Штурм" и "Соратник".

Об этом в интервью "Красной Звезде" рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. Он пояснил, что РТК "Кунгас" состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе. В 2020 году стартует их опытно-войсковая эксплуатация.

Ранее телеканал "Звезда" показал испытания "Кунгаса". В продемонстрированный комплекс вошли колесный робот-разведчик - он весит всего 12 килограммов и выполнен носимым, - легкий робот, средний возимый робот и гусеничный беспилотник "Нерехта". Один из возможных вариантов комплектации легкого робота - противотанковые ракеты, также может быть установлен танковый пулемет, различные типы гранат. На среднем роботе и "Нерехте" может быть установлен крупнокалиберный пулемет "Корд" и гранатомет АГС-30. На самоходном БТР-МДМ "Ракушка" в продемонстрированном варианте установлен крупнокалиберный пулемет и автоматический гранатомет с большим, чем у "Нерехты", боезапасом. Особенность комплекса в том, что он может управляться из одного центра, в единой информационной сети.

Также на будущий год начнутся опытно-конструкторские работы по созданию РТК тяжелого и среднего классов - "Штурм" и "Соратник". "Работа по созданию РТК военного назначения продолжается. Их внедрение в войска и развитие теории боевого применения могут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий", - подчеркнул Олег Салюков.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Продукция
АГС-30
БТР-МДМ Ракушка-М
Корд
Нерехта РТК
Система поражения "Ратник"
Штурм
Проекты
2020-й год
БПЛА
Робот
РТК
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