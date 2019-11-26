Армия РФ испытает новое семейство боевых роботов

Завершены испытания опытного образца робототехнического комплекса (РТК) "Кунгас", в 2020 году он поступит в войска. На будущий год запланированы опытно-конструкторские работы по созданию комплексов "Штурм" и "Соратник".

Об этом в интервью "Красной Звезде" рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. Он пояснил, что РТК "Кунгас" состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе. В 2020 году стартует их опытно-войсковая эксплуатация.

Ранее телеканал "Звезда" показал испытания "Кунгаса". В продемонстрированный комплекс вошли колесный робот-разведчик - он весит всего 12 килограммов и выполнен носимым, - легкий робот, средний возимый робот и гусеничный беспилотник "Нерехта". Один из возможных вариантов комплектации легкого робота - противотанковые ракеты, также может быть установлен танковый пулемет, различные типы гранат. На среднем роботе и "Нерехте" может быть установлен крупнокалиберный пулемет "Корд" и гранатомет АГС-30. На самоходном БТР-МДМ "Ракушка" в продемонстрированном варианте установлен крупнокалиберный пулемет и автоматический гранатомет с большим, чем у "Нерехты", боезапасом. Особенность комплекса в том, что он может управляться из одного центра, в единой информационной сети.

Также на будущий год начнутся опытно-конструкторские работы по созданию РТК тяжелого и среднего классов - "Штурм" и "Соратник". "Работа по созданию РТК военного назначения продолжается. Их внедрение в войска и развитие теории боевого применения могут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых формирований при ведении боевых действий", - подчеркнул Олег Салюков.

Майя Бирюкова