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Известия.ru

Названы сроки завершения испытаний Ту-95МС с модернизированным двигателем

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Государственные совместные испытания стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС с модернизированным двигателем завершатся в середине 2020 года. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказал генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов.

В настоящее время, по его словам, в рамках испытаний самолета с двигателем НК-12МПМ выполнено около половины полетов. "Программа испытаний должна завершиться к лету 2020 года", — цитирует его "Интерфакс".

В августе стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут на испытания в конце 2020 года. Сейчас проводится глубокая модернизация строевых Ту-160.

Тогда же сообщалось, что в 2020-м на госиспытания выйдут два глубоко модернизированных дальних бомбардировщика Ту-22М3М.

В начале августа американское издание National Interest составило список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России. При этом Ту-160 назвали "невероятно быстрым для стратегического бомбардировщика".

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Страны
Россия
США
Продукция
НК-12
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Туполев
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Конюхов Александр
Проекты
2020-й год
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