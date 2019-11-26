Войти
ЦАМТО

МНО Литвы подписало контракт на закупку 200 бронемашин JLTV

595
0
0
Источник изображения: Фото: mms.businesswire.com

ЦАМТО, 25 ноября. Агентство по приобретению ВиВТ МНО Литвы и Минобороны США 21 ноября подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку 200 легких тактических автомобилей JLTV с колесной формулой 4х4.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Литвы провело оценку технических возможностей ББМ L-ATV (JLTV) совместно с экспертами 8 стран НАТО и государств-партнеров 17-21 октября 2016 года на полигоне "Гайжюнай". Свою продукцию МНО Литвы в 2017 году демонстрировали и другие изготовители, включая General Dynamics European Land System (ББМ "Игл") и Daimler AG (ББМ LAPV).

В конце 2017 года Совет по оборонным ресурсам МНО Литвы признал предложение американской компании Oshkosh Defence по поставке ББМ JLTV в наибольшей степени соответствующим требованиям по критерию "цена-качество", после чего министерство приступило к переговорам о покупке данных бронемашин. Запрос на их продажу и техническое обслуживание был направлен в США в феврале 2019 года.

За счет закупки ББМ в рамках программы "Иностранные военные продажи" Литва стремится снизить цену и получить наиболее выгодные условия оплаты, за счет того, что СВ и КМП США разместили большой заказ на поставку JLTV.

В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Литве в рамках программы "Иностранные военные продажи" 500 легких бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4х4, унифицированных дистанционно управляемых модулей вооружения M153 CROWS, 12,7-мм пулеметов M2 QCB, комплектов Boomerang для определения источника стрельбы, а также другого оборудования и услуг на сумму до 170,8 млн. долл.

Хотя одобрена поставка 500 машин JLTV, Литва планирует приобрести только 200 ед. Госдеп одобрил поставку большего количества бронемашин на тот случай, если Литва примет решение о закупке дополнительной техники.

Министерство национальной обороны Литвы сообщило, что в 2020-2024 гг. выделит около 145 млн. евро на приобретение ББМ JLTV, оборудования и вооружений, запасных частей, обслуживание техники, обучение личного состава и т.д.

Поставка JLTV является частью программы механизации Вооруженных сил Литвы, которая также включает закупку боевых машин пехоты "Вилкас" ("Боксер") и самоходных гаубиц PZH-2000.

Все ББМ будут произведены на предприятии компании Oshkosh Defence в США. Поставка первых бронемашин в Литву запланирована на конец 2021 года. По заявлению МНО Литвы, бронированные машины повысят мобильность, безопасность личного состава и боевую мощь Вооруженных сил Литвы. Данной техникой будут оснащены подразделения механизированной бригады "Железный волк" и моторизированной бригады "Гриффин".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Продукция
JLTV
PzH 2000
Компании
Daimler AG
General Dynamics
Oshkosh
Проекты
NATO
Похожие новости
12.11.2019
Черногория подписала соглашение о закупке 67 американских бронированных машин JLTV
29.08.2019
Литва намерена закупить в США бронемашины JLTV - DSCA
06.03.2019
МНО Литвы представило правительству США заявки на закупку и обслуживание бронеавтомобилей JLTV
28.06.2010
Машины специального назначения
31.03.2010
Новый бизнес итальянцев в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.11 13:50
  • 12
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 26.11 13:26
  • 4
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 26.11 13:20
  • 94
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 26.11 12:42
  • 1
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 26.11 12:31
  • 36
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 26.11 12:11
  • 1
Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке
  • 26.11 11:51
  • 1
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 26.11 11:47
  • 5
Горящие туры на Кипр
  • 26.11 10:43
  • 1
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия
  • 26.11 10:02
  • 1
Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
  • 26.11 09:12
  • 47
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 26.11 07:07
  • 2
ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии
  • 26.11 06:40
  • 1
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
  • 26.11 06:22
  • 1
Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря
  • 26.11 05:57
  • 1
Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России