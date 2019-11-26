МНО Литвы подписало контракт на закупку 200 бронемашин JLTV

ЦАМТО, 25 ноября. Агентство по приобретению ВиВТ МНО Литвы и Минобороны США 21 ноября подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку 200 легких тактических автомобилей JLTV с колесной формулой 4х4.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Литвы провело оценку технических возможностей ББМ L-ATV (JLTV) совместно с экспертами 8 стран НАТО и государств-партнеров 17-21 октября 2016 года на полигоне "Гайжюнай". Свою продукцию МНО Литвы в 2017 году демонстрировали и другие изготовители, включая General Dynamics European Land System (ББМ "Игл") и Daimler AG (ББМ LAPV).

В конце 2017 года Совет по оборонным ресурсам МНО Литвы признал предложение американской компании Oshkosh Defence по поставке ББМ JLTV в наибольшей степени соответствующим требованиям по критерию "цена-качество", после чего министерство приступило к переговорам о покупке данных бронемашин. Запрос на их продажу и техническое обслуживание был направлен в США в феврале 2019 года.

За счет закупки ББМ в рамках программы "Иностранные военные продажи" Литва стремится снизить цену и получить наиболее выгодные условия оплаты, за счет того, что СВ и КМП США разместили большой заказ на поставку JLTV.

В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Литве в рамках программы "Иностранные военные продажи" 500 легких бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4х4, унифицированных дистанционно управляемых модулей вооружения M153 CROWS, 12,7-мм пулеметов M2 QCB, комплектов Boomerang для определения источника стрельбы, а также другого оборудования и услуг на сумму до 170,8 млн. долл.

Хотя одобрена поставка 500 машин JLTV, Литва планирует приобрести только 200 ед. Госдеп одобрил поставку большего количества бронемашин на тот случай, если Литва примет решение о закупке дополнительной техники.

Министерство национальной обороны Литвы сообщило, что в 2020-2024 гг. выделит около 145 млн. евро на приобретение ББМ JLTV, оборудования и вооружений, запасных частей, обслуживание техники, обучение личного состава и т.д.

Поставка JLTV является частью программы механизации Вооруженных сил Литвы, которая также включает закупку боевых машин пехоты "Вилкас" ("Боксер") и самоходных гаубиц PZH-2000.

Все ББМ будут произведены на предприятии компании Oshkosh Defence в США. Поставка первых бронемашин в Литву запланирована на конец 2021 года. По заявлению МНО Литвы, бронированные машины повысят мобильность, безопасность личного состава и боевую мощь Вооруженных сил Литвы. Данной техникой будут оснащены подразделения механизированной бригады "Железный волк" и моторизированной бригады "Гриффин".