Milliyet (Турция): НАТО и "космическое командование"

Цели НАТО, связанные с космосом, и стратегии, необходимые для их достижения, — в повестке дня встречи лидеров стран-членов. Убедят ли США коллег по альянсу о необходимости включить космос и защиту спутников в стратегическую доктрину организации?

Лидеры стран-членов НАТО встретятся в Лондоне 3-4 декабря 2019 года. Традиционно перед саммитом лидеров встречаются министры обороны и иностранных дел государств-членов и проясняют детали повестки дня. Одна из важнейших тем в этом году - космос. Эта тема также будет фигурировать в повестке дня лидеров, которые обсудят цели НАТО, связанные с космосом, и стратегии, необходимые для их достижения. Будет определена соответствующая дорожная карта.

На самом деле эта тема не нова для оборонного и военного сообщества. Она широко обсуждалась и во времена холодной войны, в рамках знаменитого проекта США "Звездные войны". Этот проект, который должен был вынудить Советский Союз нарастить свои военные расходы и подорвать советскую экономику, дал ожидаемые результаты в конце 1980-х годов.

Тема вновь появилась в повестке дня, когда президент США Трамп представил "Командование Космическими силами" 29 августа 2019 года. Трамп заявил, что эти силы были созданы "с целью предотвращения атак, посягающих на интересы США на земной орбите". Он пояснил, что это ответ на изменившуюся ситуацию в сфере безопасности и угроз. Цель состояла в том, чтобы защитить "стратегически важные спутники от атак". В результате США, судя по всему, поделились своим представлением о рисках и угрозах со своими союзниками по НАТО и впоследствии внесли эту тему в повестку дня лидеров стран - членов альянса.

С момента запуска первого спутника в 1957 году на орбите Земли было размещено около девяти тысяч спутников. В настоящее время вокруг Земли продолжает вращаться порядка пяти тысяч, но из них около двух тысяч являются активными.

901 спутник принадлежит США, 299 - Китаю, 153 - России, 709 - другим странам. Что касается назначения американских спутников, 38 из них были размещены на орбите для использования в гражданских целях, 523 - в коммерческих, 176 - в военных, а 164 спутника принадлежат разным правительственным институтам. Спутники используются в широком диапазоне сфер, от телевидения до телефонии, от навигации до бизнеса и финансов, от метеорологии до наблюдения за окружающей средой и климатом, от безопасности до мониторинга и обнаружения природных ресурсов, от отслеживания социальных, экономических изменений до космических наук и разведки.

США создали аналогичное командование в 1985 году в условиях конкуренции с Советским Союзом. Через некоторое время после окончания холодной войны, в 2002 году, его упразднили. А сегодня основной причиной создания похожего командования является, конечно, Китай, который считается серьезным конкурентом США и в космосе. Более того, когда Китай запустил противоспутниковую ракету в 2007 году, сбив старый спутник, находившийся на орбите, этого было достаточно для того, чтобы мобилизовать США.

Акция Китая и по намерениям, и по методам демонстрировала возможности нападения на орбитальные спутники. С тех пор США продолжали работать над защитой спутников обнаружения, наблюдения, наведения, связи, глобального позиционирования, радиоэлектронной защиты и сбора разведданных, а также спутников, которые имеют жизненно важное значение для обнаружения цели и функционирования ракет. Хотя в 2011-2012 годах попытка добиться принятия в НАТО похожего документа провалилась, в этот раз США, судя по всему, убедят стран - членов НАТО в необходимости включить космос и защиту спутников в стратегическую доктрину альянса.

Нихат Али Озджан (Nihat Ali Özcan)