Новые самолеты Ил-76МД-90А продолжают поступать в Военно-транспортную авиацию ВКС

Первый построенный в 2019 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0202, регистрационный номер RF-78657) в первом полете. Ульяновск, 13.06.2019.

ЦАМТО, 25 ноября. Новые самолеты Ил-76МД-90А производства ульяновского "Авиастар-СП" (филиал "Ильюшина", входит в ОАК) продолжают поступать в Военно-транспортную авиацию ВКС.

Конструкция нового тяжелого военно-транспортного самолета, содержит ряд новых элементов: цельнометаллическое крыло, усиленный грузовой пол, более прочное шасси, двигатели ПС-90А-76 с большей тяговооруженностью и меньшим расходом топлива, цифровое бортовое оборудование.

В августе ВКС России получили шестой тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, он поступил на вооружение авиаполка ВТА, базирующегося в Ульяновске.

Самолеты семейства Ил-76МД-90А, в отличие от строевых Ил-76МД, оснащены более мощными и экономичными двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 т вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 т. Самолет оснащен "стеклянной кабиной" включающей в себя восемь многофункциональных индикаторов (шесть у летчиков и два – у штурмана). На Ил-76МД-90А установлен новый пилотажно-навигационный комплекс "Купол-III-76М(А)". Максимальная дальность полета при нагрузке в 20 т увеличилась до 8500 км (вместо 6700 км). Ресурс Ил-76МД-90А составляет 30 лет и может быть продлен, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.