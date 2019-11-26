На вооружение российской армии и флота за 10 лет принято свыше 100 новых образцов бронетанковой и автомобильной техники

ЦАМТО, 25 ноября. На вооружение российской армии и флота за минувшие десять лет принято свыше 100 новых образцов бронетанковой и автомобильной техники.

Об этом заявил 22 ноября замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, выступая на торжественном собрании, посвященном 90-летию со дня образования Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Только в последнее десятилетие в войска поступило свыше 27 тыс. ед. современной бронетанковой и автомобильной техники, силами предприятий капитально отремонтировано более 12 тыс. образцов", – сказал Д.Булгаков.

"В рамках технического надзора представителями промышленности обслужено и отремонтировано более 220 тыс. образцов, – добавил замминистра. – В комплексе это позволило поддерживать обеспеченность техникой соединения и воинские части постоянной готовности на 100% уровне, увеличить долю современных образцов в основном боевом составе по бронетанковому вооружению с 3 до 50%, по автомобильной технике – с 10% до 61%, своевременно обеспечить вооружением и техникой новые формирования, повысить уровень исправности в соединениях и воинских частях основного боевого состава до 98%".