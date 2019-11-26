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ТАСС

Роскосмос планирует разместить на Луне телескопы для отслеживания опасных астероидов

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Система будет следить за объектами на фоне Солнца и в глубине космоса, рассказали в госкорпорации

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует поставить на российской лунной базе, которую предполагается построить на южном полюсе естественного спутника Земли, телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"На этой [лунной] базе планируется разместить аппаратуру для изучения дальнего космоса и спецтелескопы для отслеживания угрожающих столкновением с Землей астероидов и комет", - сказал он.

Блошенко уточнил, что телескопы на Луне вместе со спутниками в точках либрации системы Солнце - Земля должны войти в глобальную систему мониторинга астероидно-кометной опасности. Система будет следить за потенциально опасными объектами на фоне Солнца и в глубине космоса.

В пятницу Блошенко сообщил ТАСС, что российские средства наблюдения обнаружили в начале ноября новый астероид, сопоставимый по размеру с вошедшим в 2013 году в атмосферу Земли Челябинским метеоритом. Новое небесное тело прошло на относительно близком расстоянии от планеты - около 140 тыс. км.

В 2016 году была создана российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. В нее входят оптико-электронные станции на территории РФ и за ее пределами - в Армении и Бразилии. Сейчас система в основном наблюдает за объектами в ближнем космосе, отслеживая в том числе космический мусор и обеспечивая безопасность движения космических аппаратов.

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