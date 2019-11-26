NASA проводит экспедицию по изучению вулкана Колумбо близ острова Санторин в Греции

Члены экспедиции отправились 20 ноября к вулкану из порта Лаврио и будут работать там до 27 ноября

АФИНЫ, 25 ноября. /ТАСС/. Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) принимает участие в международной экспедиции по изучению с помощью новых технологий морского дна в районе подводного вулкана Колумбо, расположенного у греческого острова Санторин в Эгейском море. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Члены экспедиции по изучению вулкана, находящегося примерно в 7 км к северо-востоку от Санторина, отправились 20 ноября к вулкану из порта Лаврио, расположенного неподалеку от Афин, и будут работать там до 27 ноября. В исследовании участвуют 30 ученых из США, Греции и Австралии на научном судне DP-2 CLV Ocean Link греческой компании Maritech International.

С целью исследования внеземных океанов

NASA намерено опробовать новые, "умные" технологии с автономными подводными аппаратами (Autonomous Underwater Vehicles - AUV), которые в ближайшие десятилетия предполагается использовать для исследования внеземных океанов на крупных спутниках планет Сатурн и Юпитер - Энцелад и Европа, чтобы попытаться найти там следы жизни.

Поверхность Европы, шестого спутника Юпитера, покрыта ледяным панцирем толщиной от 10 до 30 км. Под ним - жидкий океан глубиной 20-30 км. Что касается Энцелада, одного из спутников Сатурна, то там NASA при помощи зонда Cassini также обнаружило огромный океан, покрывающий поверхность этого спутника. Одна из основных проблем, стоящих в настоящее время перед учеными, заключается в том, что в космосе из-за огромных расстояний будет существовать большое запаздывание между командами, которые отдаются центром управления на Земле, и их приемом подводным аппаратом, работающим во внеземном океане. Поэтому ведется поиск особых технологических решений, которые позволили бы подводному разведчику "самостоятельно думать" и принимать решения.

В программе, направленной на оптимизацию технологии дистанционного управления роботизированными средствами обнаружения, сотрудничают Океанографический институт Вудс-Хоул (Woods Hole) из Калифорнии, NASA, Австралийский исследовательский центр робототехники Университета Сиднея, Массачусетский технологический институт (MIT), Мичиганский университет (США), а также Афинский университет с участием кафедры геологии и геоэкологии и Институт морской биологии, биотехнологии и аквакультуры Греческого центра морских исследований.

Роботы внутри кратера вулкана

Участник миссии, доцент Афинского университета Параскеви Номику, ответственная за участие Греции в этой экспедиции, рассказала, что вулканический конус подводного вулкана Колумбо имеет диаметр основания в три километра и образует кратер диаметром 170 м, поднимающийся с глубины 504 м до 18 м ниже уровня моря. Эта подводная кальдера расположена в очень активной геодинамической среде и имеет важную гидротермальную систему, из которой выделяется почти чистый углекислый газ.

Глава миссии доктор Ричард Камилли из Океанографического института Вудс-Хоула сообщил, что "исследовательская программа экспедиции направлена, прежде всего, на тестирование технологий, в частности автономных роботов", а изучение вулкана находится на втором плане. "Испытания, которые мы проводим на Колумбо, сосредоточены на разработке новых роботизированных систем для исследования спутников Юпитера и Сатурна... NASA не концентрируется на специальном изучении этого вулкана", - сказал Камилли. Однако он добавил, что "исследования [Колумбо] , к примеру, могут помочь подготовиться к возможному извержению вулкана на ранней стадии".

По словам Камилли, "вся программа [исследований в районе Колумбо] реализуется за счет финансирования NASA".