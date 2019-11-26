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Деловая газета "Взгляд"

Британскую армию решили значительно сократить

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Военнослужащие ВС Британии
Военнослужащие ВС Британии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Численность британских сухопутных войск планируется значительно сократить, а один из двух новейших авианосцев собираются передать в аренду союзникам. О намерениях военного руководства Соединенного Королевства сообщает газета The Sunday Times.

По данным издания, Лондон намерен продолжать выделять на оборонные цели не менее 2% от своего ВВП, при этом численность сухопутных войск планируется уменьшить до 60-65 тыс. человек, передает ТАСС.

Sunday Times отмечает, что в предвыборном манифесте, который в воскресенье будет представлен лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Борисом Джонсоном, не будет обещания сохранить вооруженные силы в прежнем виде.

В 2017 году, когда этот пункт был включен в манифест, представленный тогдашним премьер-министром Британии Терезой Мэй, численность регулярных армейских частей составляла 82 тыс. человек. Издание указывает, что это обещание не было выполнено, и в настоящее время этот показатель достигает 73 тыс. военных.

Для сравнения, во время войны в Ираке в 2003 году британская армия насчитывала 102 тыс. человек.

Указание генералам урезать свои потребности дал министр обороны страны Бен Уоллес. Так, министр не исключил возможности передачи одного из новейших авианосцев в аренду НАТО или Соединенным Штатам с целью сокращения расходов.

"[Британские] военные ненавидят авианосцы, которые они считают никчемной вещью, но американцы их обожают. Они (британские авианосцы – прим. ВЗГЛЯД) позволяют сэкономить, потому что для их обслуживания нужен намного меньший экипаж, чем на американских авианосцах", – приводит издание слова источника в вооруженных силах.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что Великобритания вслед за США пересматривает стратегию применения своих вооруженных сил, собираясь вести так называемую гибридную войну.


Ольга Никитина

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