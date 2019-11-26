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Деловая газета "Взгляд"

Завершены испытания новейшего боевого робота

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Робот «Кунгас»
Боевой робототехнический комплекс «Кунгас».
Источник изображения: Минобороны РФ

Созданный для нужд Минобороны робот "Кунгас" успешно прошел госиспытания, заявил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

"В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас" (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация", – передает РИА "Новости" со ссылкой на газеты "Красная звезда" слова Салюкова.

Он добавил, что в 2020 году также начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник".

Напомним, в декабре 2017 года на оперативно-специальном сборе в Подмосковье генералам и офицерам Сухопутных войск России показали боевого робота "Кунгас".



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Робот
РТК
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