В России решили определить тактику применения роботов в городских боях

К началу 2020 года в России планируется определить тактику применения роботов в городских боях, сообщил источник в ОПК.
Источник РИА "Новости" назвал "совершенствование работы роботов в городской среде и прибрежной зоне" одной из главных задач ОПК России.
К указанному сроку "предприятия оборонки представят свои предложения", касающиеся тактики и способов использования роботов в городских боях, общевойсковой академии Вооруженных сил России.
На данный момент в российской робототехнике не сформулирована единая концепция применения роботов войсками.
Как заявил источник, "мы с трудом отвечаем на вопросы, почему мы воюем в городах, а используем стратегическое оружие".
Антон Антонов