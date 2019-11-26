В России решили определить тактику применения роботов в городских боях

К началу 2020 года в России планируется определить тактику применения роботов в городских боях, сообщил источник в ОПК.

Источник РИА "Новости" назвал "совершенствование работы роботов в городской среде и прибрежной зоне" одной из главных задач ОПК России.

К указанному сроку "предприятия оборонки представят свои предложения", касающиеся тактики и способов использования роботов в городских боях, общевойсковой академии Вооруженных сил России.

На данный момент в российской робототехнике не сформулирована единая концепция применения роботов войсками.

Как заявил источник, "мы с трудом отвечаем на вопросы, почему мы воюем в городах, а используем стратегическое оружие".

Антон Антонов