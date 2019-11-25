Кипр – особенное место на карте Средиземного моря. Благодаря географической изоляции от соседних стран ему удалось сохранить много свидетельств античной истории. А за счёт стремительного развития туристической индустрии он стал одним из лучших мест для отдыха в Европе и мире.

Климат Кипра

На острове преобладает тропический средиземноморский климат с выраженным сухим летом, которое длится с мая по сентябрь. В году насчитывается до 345 солнечных дней. Пляжный отдых на Кипре сохраняет актуальность с середины апреля до ноября, когда температура воздуха держится в пределах +25˚-+36˚C. Температура воды в Средиземном море в этот период держится около +26˚-+29˚C.

Зима – дождливая, мягкая, иногда на море случаются штормы. Снег выпадает только в горах. Осень и весна короткие, освежающие. Именно осенью и весной лучше искать горящие туры на Кипр. Сезон в это время еще не самый яркий, однако, весной уже тепло, а осенью еще практически жарко, и Вам вполне может повезти с хорошей ценой!

Курорты Кипра

Благодаря тому, что государство со всех сторон омывается Средиземным морем, здесь наиболее развитая сфера пляжного отдыха. Как на берегах, так и в глубине острова, встречается множество исторических памятников. В основном, они связаны с античными временами и средневековьем.

Самые популярные пляжные курорты – Айя Напа, Ларнака, Лимассол и Протарас. Они подходят для гостей с разными предпочтениями – можно найти варианты для отдыха с семьёй, есть развлекательные заведения для молодёжи, много экскурсий. Пафос – фешенебельный курорт с множеством элитных отелей для состоятельных туристов. Наиболее молодёжный отдых, насыщенный вечеринками и дискотеками, можно провести в Пафосе и Айя Напа. Лучшие условия для отдыха на Кипре с детьми, по отзывам туристов, созданы в Лимассоле, Ларнаке и Протарасе.

Отели Кипра предлагают выбор на любой кошелёк и список предпочтений. На пляжных курортах практически все гостиницы располагаются в непосредственной близости к воде. Есть много вариантов для пребывания по принципу полупансион и «всё включено». В элитных отелях располагаются собственные бассейны, тренажёрные залы, корты, стоянки для лодок и катеров.

Достопримечательности

Кипр – это колыбель древней европейской культуры. Некоторые места острова являются настоящим музеем под открытым небом. Обязательными для посещения иностранных гостей считаются достопримечательности Пафоса. Он называется местом появления богини Афродиты. Одна из основных исторических достопримечательностей – Древний Курион. Это античный город, разрушенный землетрясением, открыт по посещению. Здесь можно посмотреть на святилище Аполлона, римские бани, античный театр. А ещё с Куриона открывается прекрасный вид на море, так что это одна из лучших selfie-площадок на Кипре.