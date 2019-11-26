Войти
Известия.ru

СМИ узнали об осмотре Ким Чен Ыном военной части на острове Чханниндо

564
0
0
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын.
Источник изображения: gazeta.ru

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье страны. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщило на своем сайте северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Поднявшись на наблюдательный пункт одной из артиллерийских позиций, лидер КНДР дал начальнику Генштаба "задание, связанное с повышением боевой мощи и изменяющимися боевыми задачами оборонительной части", передает агентство. Северокорейский лидер также лично проверил боеспособность артиллерийской роты, указав цель и приказав открыть огонь.

Он остался доволен результатами стрельб, отметив, что бойцы с высокой бдительностью подходят к обороне фронта, несмотря на незапланированную проверку.

"Необходимо вести кропотливую подготовку как в политико-идеологическом, так и в физическо-техническом плане, проводя учения на более высоком научном, практическом и приближенном к реальным боевым условиям уровне, чтобы можно было победить в любой задаче", — подчеркнул он.

Глава государства ознакомился с материальным-техническим положением части, указал на необходимость повышать снабжение бойцов мясом, яйцами и морепродуктами, а также распорядился возродить яблоневый сад.

Чханниндо расположен всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо. Весной 2014 года. Ким Чен Ын назвал остров Пэннёндо приоритетной целью КНДР в случае начала боевых действий.

Ранее в ноябре он посетил совместные учения ВВС и ПВО. По словам лидера КНДР, пилоты должны быть готовы "при любых обстоятельствах сражаться с врагами, вооруженными с головы до пят, с помощью великой идеологии и тактики".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.04.2019
КНДР испытала новое тактическое оружие
25.10.2018
"Хвасон" – пример для "Сармата"
24.05.2017
Всем "Пуккыксон": на что способна новая ракета КНДР
11.04.2017
Авианосец США идет на юбилей Ким Ир Сена
11.02.2013
Северокорейская ракетная "угроза"
06.12.2012
Минобороны Японии решило развернуть на юге страны четыре комплекса "Пэтриот" для возможного перехвата ракеты КНДР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.11 13:50
  • 12
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 26.11 13:26
  • 4
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 26.11 13:20
  • 94
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 26.11 12:42
  • 1
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 26.11 12:31
  • 36
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 26.11 12:11
  • 1
Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке
  • 26.11 11:51
  • 1
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 26.11 11:47
  • 5
Горящие туры на Кипр
  • 26.11 10:43
  • 1
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия
  • 26.11 10:02
  • 1
Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
  • 26.11 09:12
  • 47
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 26.11 07:07
  • 2
ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии
  • 26.11 06:40
  • 1
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
  • 26.11 06:22
  • 1
Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря
  • 26.11 05:57
  • 1
Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России