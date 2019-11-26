СМИ узнали об осмотре Ким Чен Ыном военной части на острове Чханниндо

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье страны. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщило на своем сайте северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Поднявшись на наблюдательный пункт одной из артиллерийских позиций, лидер КНДР дал начальнику Генштаба "задание, связанное с повышением боевой мощи и изменяющимися боевыми задачами оборонительной части", передает агентство. Северокорейский лидер также лично проверил боеспособность артиллерийской роты, указав цель и приказав открыть огонь.

Он остался доволен результатами стрельб, отметив, что бойцы с высокой бдительностью подходят к обороне фронта, несмотря на незапланированную проверку.

"Необходимо вести кропотливую подготовку как в политико-идеологическом, так и в физическо-техническом плане, проводя учения на более высоком научном, практическом и приближенном к реальным боевым условиям уровне, чтобы можно было победить в любой задаче", — подчеркнул он.

Глава государства ознакомился с материальным-техническим положением части, указал на необходимость повышать снабжение бойцов мясом, яйцами и морепродуктами, а также распорядился возродить яблоневый сад.

Чханниндо расположен всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо. Весной 2014 года. Ким Чен Ын назвал остров Пэннёндо приоритетной целью КНДР в случае начала боевых действий.

Ранее в ноябре он посетил совместные учения ВВС и ПВО. По словам лидера КНДР, пилоты должны быть готовы "при любых обстоятельствах сражаться с врагами, вооруженными с головы до пят, с помощью великой идеологии и тактики".