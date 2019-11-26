Войска ВВО в 2019 году получили сотни единиц нового вооружения и техники

В частности, получена арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ

ТАСС, 25 ноября. Войска Восточного военного округа (ВВО) в 2019 году получили сотни единиц нового вооружения и военной техники, в том числе арктическую версию вертолета Ми-8АМТШ и новые автозаправочные станции на базе автомобиля Камаз-63501 "Мустанг", сообщила пресс-служба ВВО в понедельник. Результаты работы в 2019 году обсуждались на итоговом заседании Военного совета округа под руководством командующего войсками ВВО Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко.

"С начала года в войска округа поступили сотни единиц нового вооружения и военной техники, в том числе арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ - Ми-8АМТШ-ВА. Соединения материально-технического обеспечения ВВО получили новые автозаправочные станции АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля Камаз-63501 "Мустанг". Артиллерийское и зенитно-ракетное соединения в Бурятии оснастили модернизированными автомобилями Урал-4320-0911-30. Мотострелковые соединения Восточного военного округа, дислоцированные в Приморском крае, получили заключительные партии новых многофункциональных комплексов "Орлан-10" на базе автомобилей повышенной проходимости "Камаз", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, артиллерийские соединения ВВО усилили новыми автоматическими звукометрическими комплексами.

Планируется, что в 2020 году с мотострелковыми и танковыми подразделениями Восточного военного округа проведут более 8,5 тыс. тактико-огневых упражнений и боевых стрельб, тактических учений, в том числе ротных, батальонных, полковых, бригадных. Около 50% из них будут ночными. Особенностью подготовки войск в следующем году станут тактические учения в двухстороннем формате. По данным пресс-службы, в 2019 году прошло примерно столько же тактико-огневых упражнений, боевых стрельб и учений.

"В ходе мероприятий боевой подготовки в 2020 году командование округа постоянное внимание будет уделять поиску новых нестандартных тактических приемов, готовности систем управления, всестороннему обеспечению соединений и воинских частей, внедрению сирийского опыта при подготовке войск (сил) округа", - уточнила пресс-служба.