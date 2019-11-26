Южная Корея обвинила КНДР в нарушении военного соглашения между двумя странами

Гонконг. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Северная Корея провела артиллерийские стрельбы на пограничном острове в Желтом море в нарушение межкорейского военного соглашения, сообщило в понедельник министерство обороны Южной Кореи.

"Артиллерийские стрельбы, о которых упомянула Северная Корея, нарушают военное соглашение от 19 сентября, которое военные власти двух стран согласовали и которое полностью исполнялось", - цитирует агентство "Ренхап" представителя министерства Цой Хен Су.

"Мы призываем Северную Корею немедленно прекратить все военные действия в приграничных районах, которые способствуют обострению военной напряженности, и полностью соблюдать пакт", - добавила она.

В понедельник ЦТАК сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал приказ о стрельбе во время его посещения военной части на острове Чанрин к северу от Северной пограничной линии, де-факто морской границы между двумя странами в Желтом море.

Агентство не уточнило дату проведения инспекции.