Войти
Известия.ru

В Минобороны назвали число планируемых в 2020 году учений

612
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

В 2020 году российские сухопутные войска примут участие в 11 международных учениях. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По его словам, шесть из планируемых учений будет проведено на территории России, еще пять — на территории иностранных государств. Также в предстоящем году в сухопутных войсках продолжится учеба личного состава для работы на новых образцах вооружения, военной и специальной техники.

"В 2019 году с общевойсковыми соединениями, частями и подразделениями Сухопутных войск проведено более 100 командно-штабных учений, свыше 800 тактических учений, почти половина из которых — двусторонние, что позволило улучшить качество проведенных мероприятий и повысить уровень подготовки штабов", — рассказал Салюков о результатах этого года.

Отмечается, что в декабре будут проведены еще два международных мероприятия с участием подразделений Сухопутных войск: российско-индийское межвидовое учение "Индра-2019" и российско-лаосское учение "Ларос-2019".

В сентябре Салюков рассказал, что российские Сухопутные войска прорабатывают возможность использовать электромобили для бесшумного передвижения. По его словам, что уже получен опыт в этом направлении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Лаос
Россия
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
22.07.2019
Военная политика Китая и сухопутные войска НОАК
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
14.05.2018
Ударный аргумент. Как Черноморский флот стал силой, с которой считаются
13.08.2015
Годовщину гибели "Курска" ВМФ встречает обновлением спасательных служб
09.04.2013
Что мешает российскому авиастроению быть конкурентоспособным?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.11 13:50
  • 12
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 26.11 13:26
  • 4
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 26.11 13:20
  • 94
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 26.11 12:42
  • 1
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 26.11 12:31
  • 36
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 26.11 12:11
  • 1
Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке
  • 26.11 11:51
  • 1
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 26.11 11:47
  • 5
Горящие туры на Кипр
  • 26.11 10:43
  • 1
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия
  • 26.11 10:02
  • 1
Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
  • 26.11 09:12
  • 47
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 26.11 07:07
  • 2
ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии
  • 26.11 06:40
  • 1
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
  • 26.11 06:22
  • 1
Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря
  • 26.11 05:57
  • 1
Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России