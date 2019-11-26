В Минобороны назвали число планируемых в 2020 году учений

В 2020 году российские сухопутные войска примут участие в 11 международных учениях. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

По его словам, шесть из планируемых учений будет проведено на территории России, еще пять — на территории иностранных государств. Также в предстоящем году в сухопутных войсках продолжится учеба личного состава для работы на новых образцах вооружения, военной и специальной техники.

"В 2019 году с общевойсковыми соединениями, частями и подразделениями Сухопутных войск проведено более 100 командно-штабных учений, свыше 800 тактических учений, почти половина из которых — двусторонние, что позволило улучшить качество проведенных мероприятий и повысить уровень подготовки штабов", — рассказал Салюков о результатах этого года.

Отмечается, что в декабре будут проведены еще два международных мероприятия с участием подразделений Сухопутных войск: российско-индийское межвидовое учение "Индра-2019" и российско-лаосское учение "Ларос-2019".

В сентябре Салюков рассказал, что российские Сухопутные войска прорабатывают возможность использовать электромобили для бесшумного передвижения. По его словам, что уже получен опыт в этом направлении.