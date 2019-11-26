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Российская газета

Главком Сухопутных войск рассказал об успешных испытаниях робота для армии

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Источник изображения: Виталий Белоусов/РИА Новости

Робот "Кунгас", предназначенный для российской армии, успешно прошел государственные испытания. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков.

По его словам, испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас", завершились в этом году. Комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ разной категории по массе. В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация, рассказал Салюков в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Главком также отметил, что в будущем году начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: "Штурм" и "Соратник".

Ранее сообщалось, что к 2025 году в России могут появиться группировки многофункциональных роботов, которые смогут решать боевые задачи с минимальным участием людей. По данным РИА Новости, технология отрабатывается на экспериментальной платформе "Маркер". Ходовые испытания ее были закончены в июле этого года, стрельбовые запланированы на первую половину следующего.

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