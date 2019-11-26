Войти
Вестник Мордовии

Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ

983
1
+2

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Боевая машина пехоты нового поколения "Рыцарь" должна была стать основным боевым средством действующих в Арктике общевойсковых соединений.

В настоящее время основной рабочей лошадкой там являются МТ-ЛБ (многоцелевые транспортеры-тягачи легкие бронированные). Машины феноменальны по таким характеристикам как надежность и проходимость, но, в то же время не отвечают современным требованиям по защищенности и огневой мощи. В принципе, это не удивительно, если вспомнить, что "мотолыги" начали эксплуатировать в Советской Армии еще в 1964 году.

Разумеется, полностью вытеснить МТ-ЛБ не получится, да в этом и нет необходимости. Если "Рыцарь" будет доведен до ума, то арктические мотострелки получат БМП с более мощной броней, которую усилит еще и комплекс активной защиты. Благодаря 400-сильному газотурбинному двигателю и электротрансмиссии новинка сможет эффективно действовать с "летающими" Т-80БВМ.

В последнее время наблюдается тенденция по "утяжелению" вооружения бронетехники для пехоты, так что, можно предположить, что и эта машина получит боевой модуль с 57-мм орудием и противотанковым ракетным комплексом.

Судя по тому, что в настоящее время несколько "пробуксовывает" доведение до серийного производства других перспективных машин, таких как "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", то и "Рыцарь" поступит на вооружение позже, чем планировалось.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
Бумеранг
Курганец-25
МТ-ЛБ
Рыцарь АБМП
Т-80
Проекты
Арктика
Похожие новости
19.12.2017
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
14.06.2017
"Рыцарь" полярного образа
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
19.07.2012
Сухопутные войска: векторы развития
09.01.2012
В 2012 году продолжится строительство Сухопутных войск
1 комментарий
№1
26.11.2019 12:42
Цитата, q
Благодаря 400-сильному газотурбинному двигателю
Что мешает затолкать этот двигатель в модульный Курганец? И не лепить отдельную машину?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.11 13:50
  • 12
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 26.11 13:26
  • 4
В 2020 году для ТОФ будут заложены две подводные лодки проекта 636.3
  • 26.11 13:20
  • 94
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 26.11 12:42
  • 1
Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ
  • 26.11 12:31
  • 36
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 26.11 12:11
  • 1
Роскосмос может отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке
  • 26.11 11:51
  • 1
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 26.11 11:47
  • 5
Горящие туры на Кипр
  • 26.11 10:43
  • 1
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Белое море для испытаний оружия
  • 26.11 10:02
  • 1
Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
  • 26.11 09:12
  • 47
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 26.11 07:07
  • 2
ЗРК России и Китая могут встретиться в небе Сирии
  • 26.11 06:40
  • 1
"Это издевательство": что не так с планами Роскосмоса
  • 26.11 06:22
  • 1
Роскосмос подтвердил перенос запуска спутника "Электро-Л" на конец декабря
  • 26.11 05:57
  • 1
Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России