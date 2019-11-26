Арктическая БМП "Рыцарь" с ГТД станет "лучшим другом" "летающего" Т-80БВМ

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Боевая машина пехоты нового поколения "Рыцарь" должна была стать основным боевым средством действующих в Арктике общевойсковых соединений.

В настоящее время основной рабочей лошадкой там являются МТ-ЛБ (многоцелевые транспортеры-тягачи легкие бронированные). Машины феноменальны по таким характеристикам как надежность и проходимость, но, в то же время не отвечают современным требованиям по защищенности и огневой мощи. В принципе, это не удивительно, если вспомнить, что "мотолыги" начали эксплуатировать в Советской Армии еще в 1964 году.

Разумеется, полностью вытеснить МТ-ЛБ не получится, да в этом и нет необходимости. Если "Рыцарь" будет доведен до ума, то арктические мотострелки получат БМП с более мощной броней, которую усилит еще и комплекс активной защиты. Благодаря 400-сильному газотурбинному двигателю и электротрансмиссии новинка сможет эффективно действовать с "летающими" Т-80БВМ.

В последнее время наблюдается тенденция по "утяжелению" вооружения бронетехники для пехоты, так что, можно предположить, что и эта машина получит боевой модуль с 57-мм орудием и противотанковым ракетным комплексом.

Судя по тому, что в настоящее время несколько "пробуксовывает" доведение до серийного производства других перспективных машин, таких как "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", то и "Рыцарь" поступит на вооружение позже, чем планировалось.

Лев Романов