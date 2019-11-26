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ТАСС

Российские военные проинспектируют военные объекты в Португалии

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Сергей Рыжков
Сергей Рыжков.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Инспекция пройдет с 25 по 29 ноября

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российская группа инспекторов в рамках Венского документа 2011 года об укреплении доверия и безопасности планирует провести инспекцию военных объектов одного из районов на территории Португалии в период с 25 по 29 ноября. Об этом в понедельник сообщила газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В период с 25 по 29 ноября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Португалии", - пишет газета.

По данным "Красной звезды", площадь района составит около 16 тыс. кв. км.

Инспекторы должны определить масштабы "осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению".

В частности, ходе проверки российские инспекторы посетят учебные центры и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях.

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Португалия
Россия
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Военные учения
Ядерный щит
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