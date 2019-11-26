Российская армия завершила перевооружение ракетных бригад на "Искандеры"

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО) завершила перевооружение на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", сообщил главком сухопутных войск РФ Олег Салюков.

"Ракетному соединению Западного военного округа вручен бригадный комплект современного ракетного комплекса "Искандер", - заявил Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Ранее сообщалось, что передача ракетной бригаде комплексов "Искандер-М" должна состояться 22 ноября.

В апреле этого года командующий 20-й общевойсковой армией Андрей Иванаев сообщил "Красной звезде", что 448-я ракетная бригада - единственное соединение ЗВО, которое оснащено комплексами "Точка-У".

С перевооружением 448-й бригады переоснащение ракетных бригад Сухопутных войск с комплексов "Точка-У" на "Искандер-М" завершилось.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.