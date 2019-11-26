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Интерфакс-АВН

Главком сухопутных войск РФ анонсирует поставки нового танка Т-90М и модернизированной БМП

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Боевой модуль "Бережок" на БМП-2 на сборочном участке АО "Щегловский вал" (Тула)
Боевой модуль "Бережок" на БМП-2 на сборочном участке АО "Щегловский вал" (Тула).
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Поставки в армию модернизированных танков Т-90М и боевых машин пехоты БМП-2 с модулем "Бережок" планируется начать в ближайшее время, заявил главком сухопутных войск РФ Олег Салюков.

"В ближайшее время планируется завершить государственные испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной боевой машины пехоты с боевым отделением "Бережок", - сообщил Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Кроме того, продолжаются испытания хорошо известных вам перспективных образцов: танка "Армата", БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг", которые по своим характеристикам с учетом заложенного в них модернизационного потенциала, безусловно, будут превосходить лучшие иностранные образцы еще не один десяток лет", - сказал главнокомандующий.

По его словам, контракты на поставку партии перспективных образцов для проведения их опытной войсковой эксплуатации уже заключены.

"На завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" с инновационным режимом стрельбы "ШКВАЛ ОГНЯ", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели", - сказал Салюков.

Также главком сообщил, что государственные испытания линейки самоходных минометов, разрабатываемых в рамках опытно-конструкторских работ "Набросок", почти завершены.

"В рамках опытно-конструкторской работы "Набросок" завершается разработка целой линейки образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на различных типах шасси, в том числе для действий в Арктическом регионе", - сказал Салюков.

Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Это глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик.

Танк оснащен новым башенным модулем, который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Машина имеет дистанционно-управляемую пулеметную установку калибра 12,7 мм и высокоавтоматизированную цифровую систему управления огнем.

Ранее представители "Уравлвагонзавода" сообщали, что танки Т-90М будут оснащены климат-контролем.

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