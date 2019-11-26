Гиперзвуковой "Циркон" пройдет новые морские испытания

Очередные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" проведут на морском полигоне Северного флота до конца этого года. Со ссылкой на свои источники ТАСС сообщил, что сейчас готовится специальный стенд на базе понтона, с которого в ближайшие недели в Белом море выполнят пуск экспериментального боеприпаса.

Напомним, что в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин так высказался о перспективной ракете: она будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов, то есть в разы превысит скорость звука.

По словам президента, применение гиперзвукового "Циркона" предусмотрено с морских носителей - серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр".

В числе таких носителей называют корвет "Гремящий", проходящий сейчас модернизацию фрегат "Маршал Шапошников", а также многоцелевую атомную подлодку проекта 949А "Иркутск".

По некоторым данным, новая ракета имеет длину от 8 до 10 метров. Также известно, что перспективный морской боеприпас под индексом 3М22 смогут запускать с помощью пусковых установок 3С14. В российском ВМФ их уже применяют для старта ракет "Калибр" и "Оникс".

Иными словами, подобная унификация позволит оснащать "Цирконом" наши корабли и подлодки без крупных затрат на переделку их стартовых устройств. Эксперты говорят, что летящей на гиперзвуковой скорости ракете не будет страшна ни одна существующая в мире система противовоздушной обороны.

Испытания этой ракеты начались несколько лет назад. Впервые "Циркон" отправили в небо с наземного стартового комплекса. Ориентировочную скорость ракеты тогда определяли в 5-6 Махов.

За месяцы тестирования и доработок ТТХ изделия удалось существенно улучшить. Два года назад "Циркон" уже восемь раз превысил скорость звука, набрав в испытательном полете почти 9800 километров в час. Для сравнения: сейчас на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями полета максимум 2-2,5 Маха.

Показательно, что еще не принятый на вооружение, "Циркон" уже вызвал нешуточный ажиотаж в мире. На Западе ему посвящают большие статьи. Там новейшая гиперзвуковая российская ракета предстает оружием, готовым не просто уничтожать вражеские корабли, но и оказывать серьезное влияние на ситуацию в целом морском регионе.

Судя по всему, с такой оценкой не переусердствовали - это действительно очень грозное оружие.

Юрий Гаврилов