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Интерфакс-АВН

Самолеты-разведчики ВМС США проследили за действиями российских подлодок в Атлантике

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Базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon
Базовый патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon (номер ВМС США 167954, серийный номер 34397) из состава базовой патрульной эскадрильи VP-45 авиации ВМС США.
Источник изображения: ВМС США

Лондон. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon совершили очередные многочасовые полеты над районами Северной Атлантики, где проходят крупные учения российских подводных лодок, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, в операции в минувшие сутки были задействованы не менее двух американских морских разведчиков P-8A Poseidon. Самолеты, вылетевшие с авиабазы Лажеш на португальских Азорских островах, вели разведку к югу от линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

В конце октября норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, сообщала, что десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО на линии GIUK и скрытного подхода к восточному побережью США.

Судя по маршрутам полетов самолетов ВМС США, российские подлодки, вышедшие с баз российского Северного флота, миновали эту линию. Ранее полеты натовских самолетов в основном осуществлялись над Норвежским морем к северу от противолодочной системы НАТО в Северной Атлантике.

Полеты натовских военных самолетов над районом учений российских подлодок, начавшиеся в конце октября, проводятся практически ежедневно. Помимо авиации ВМС США, в операции задействованы патрульные самолеты ВВС Норвегии, Канады и Франции. В этих целях используются авиабазы Кефлавик в Исландии, Андёйя на севере Норвегии, и, с недавних пор, - Лажеш на португальских Азорских островах.

"Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их, и то, как они будут реагировать", - считают источники в разведке Норвегии.

По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях в 20-х числах октября.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в рамках плановых тренировок.

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