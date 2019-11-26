Балтийскую гавань проверили на наличие мин

Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийского флота осмотрели военную гавань в Балтийске.

Боевые пловцы проверили акваторию главной базы БФ на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов. Никаких угроз обнаружено не было. После чего состоялся осмотр подводных частей и винторулевых групп стоящих в гавани кораблей.

Кроме того, боевые пловцы провели тренировку по подводному ориентированию при плохой видимости. Также они выполнили погружения на различные глубины.

Отработка таких задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на регулярной основе независимо от времени года и погодных условий, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)