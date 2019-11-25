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РИА Новости

В Госдуме предложили засекретить сведения о госзакупках по гособоронзаказу

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы Владимир Гутенев и Алексей Хохлов внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагают исключить сведения о госзакупках по государственному оборонному заказу из планов и планов-графиков госзакупок, чтобы минимизировать риски возможного раскрытия информации о гособоронзаказе в условиях действующих иностранных санкций.

"С целью исключения дублирования документов и минимизации рисков утечки информации о закупках вооружения, военной и специальной техники пунктом 1 статьи 6 Федерального закона предусмотрено положение, исключающее процедуру закупок вооружения, военной и специальной техники из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок", - говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что указанное положение затрагивает только часть состава государственного оборонного заказа. Действующая процедура в отношении оставшейся части сохраняет риски раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных.

"Законопроектом предусматривается уточнить положения, касающиеся особенностей планирования закупок, расширив их действие на весь состав государственного оборонного заказа. Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом путем ограничения круга лиц, обладающих такой информацией", - говорится в документе.

Правительство в своем заключении на законопроект указывает, что устанавливаемая законопроектом особенность размещения государственного оборонного заказа действительно позволит снизить указанные риски, однако не позволит осуществлять контроль за соответствием информации об объемах финансового обеспечения для осуществления закупок и соответствием информации об идентификационных кодах закупок. В связи с этим кабмин предлагает разработчикам предусмотреть в законопроекте механизм осуществления контроля в сфере закупок.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания", - говорится в заключении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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