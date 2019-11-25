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РИА Новости

Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совбеза РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 22 ноября/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, посвященное "путям и перспективам военной организации России" до 2030 года, передает РИА Новости.

Глава государства распорядился в следующем году приступить к разработке госпрограмм вооружений и развития оборонно-промышленного комплекса до 2033 года.

"Основная задача нового периода – это наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники", – подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что в данном случае он говорит о необходимости создания новых образцов высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, в том числе благодаря искусственному интеллекту.

Президент также назвал в числе приоритетов расширение линейки разведывательных и ударных дронов, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем, а также роботизированных комплексов для разноплановых задач на поле боя.

"Наша задача на ближайшее десятилетие – продолжить линию на укрепление развития военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны", – сказал президент России.

Путин обратил особое внимание на недопустимость сбоев с индексацией денежного довольствия военных, поскольку престиж военной службы должен повышаться, и это напрямую касается укрепления системы социальных гарантий.

Президент отметил, что современный мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, присутствует много факторов неопределенности и наблюдается усиление конкуренции.

"Ведущие страны активно совершенствуют наступательное вооружение. Добавлю, что так называемый ракетно-ядерный клуб, по факту, и вы все это знаете, пополняется новыми членами", – заявил глава государства, отметив также растущие попытки милитаризации космоса и приближение инфраструктуры НАТО к границам России.

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", – сказал Владимир Путин на заседании Совбеза России.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью радио Sputnik рассказал, что стремление НАТО милитаризировать космос могут привести мир к глобальной катастрофе.

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2 комментария
№1
25.11.2019 08:34
Цитата, q
"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", – сказал Владимир Путин на заседании Совбеза России.
А ведь специалисты стразу говорили, что только так и будет, после выхода США из договора ПРО. Как и разрушение всей мировой системы контроля над вооружением неизбежное следствие. Как и разрушение всей системы мировой безопасности.
И на все это есть две объективные причины. Экономическая и технологическая. Экономическая, это рост неразрешимых экономических противоречий. А технологическая, теперь производство ракет становится доступным для стран "третьего мира". Как и появилась возможность производства оружия массового поражения стало очень доступным на элементарном технологическом уровне.
Теперь все страны вышли на индустриальный уровень, вот потому и экономические противоречия возрастают - на всех халявы не хватит. И все могут производить ракеты и оружие массового поражения, что создает потенциальную возможность тотальной войны для всех. Это принципиально меняет сам характер войны и геополитическую ситуацию.
0
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№2
25.11.2019 11:25
Цитата, Корректор сообщ. №1
Теперь все страны вышли на индустриальный уровень, ...могут производить ракеты и оружие массового поражения, что создает потенциальную возможность тотальной войны для всех. Это принципиально меняет сам характер войны и геополитическую ситуацию.
Это одно из последствий проблемы техно-гуманитарного баланса.
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001g/3998-gl.pdf
Дальше будет хуже (с).
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