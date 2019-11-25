Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет

МОСКВА, 22 ноября/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, посвященное "путям и перспективам военной организации России" до 2030 года, передает РИА Новости.

Глава государства распорядился в следующем году приступить к разработке госпрограмм вооружений и развития оборонно-промышленного комплекса до 2033 года.

"Основная задача нового периода – это наращивание качественных и количественных характеристик вооружений и техники", – подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что в данном случае он говорит о необходимости создания новых образцов высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, в том числе благодаря искусственному интеллекту.

Президент также назвал в числе приоритетов расширение линейки разведывательных и ударных дронов, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем, а также роботизированных комплексов для разноплановых задач на поле боя.

"Наша задача на ближайшее десятилетие – продолжить линию на укрепление развития военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны", – сказал президент России.

Путин обратил особое внимание на недопустимость сбоев с индексацией денежного довольствия военных, поскольку престиж военной службы должен повышаться, и это напрямую касается укрепления системы социальных гарантий.

Президент отметил, что современный мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, присутствует много факторов неопределенности и наблюдается усиление конкуренции.

"Ведущие страны активно совершенствуют наступательное вооружение. Добавлю, что так называемый ракетно-ядерный клуб, по факту, и вы все это знаете, пополняется новыми членами", – заявил глава государства, отметив также растущие попытки милитаризации космоса и приближение инфраструктуры НАТО к границам России.

"Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход Соединенных Штатов Америки из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности под надуманным предлогом. Угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире", – сказал Владимир Путин на заседании Совбеза России.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью радио Sputnik рассказал, что стремление НАТО милитаризировать космос могут привести мир к глобальной катастрофе.