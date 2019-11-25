Вучич прокомментировал стремление Северной Македонии войти в НАТО

БЕЛГРАД, 22 ноя - РИА Новости. Военному нейтралитету Сербии стремление Северной Македонии войти в НАТО не мешает, Белград выступает за хорошие отношения с Россией и в НАТО вступать не хочет, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Белград северомакедонского коллеги Стево Пендаровски.

Скопье в ближайшие месяцы ожидает окончания ратификации странами-членами Североатлантического альянса документа о приеме Северной Македонии. Пендаровски в пятницу нанес рабочий визит в Сербию, где провел встречу с президентом страны.

"Мы во внутренние дела Северной Македонии не вмешиваемся. Их решение и их граждан - идти в НАТО, это их выбор. Мы также не позволяем никому вмешиваться в наш выбор - военный нейтралитет, мы не хотим в НАТО. Это никак не связано с нашими (со Скопье - ред.) отношениями. Вы будете в НАТО, мы - нет", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.

"Мы хотим быть в хороших отношениях с Российской Федерацией и со всеми остальными. У нас есть болезненный опыт (бомбардировок НАТО) 1999 года, желаем иметь уважительные отношения с НАТО, но вступать не хотим", - подчеркнул президент Сербии.

Накануне Вучич после заседания Совета безопасности страны заявил, что Сербия не изменит свою политику военного нейтралитета и политику по отношению к РФ.

Ранее первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявлял, что страна хочет развивать политический диалог и конкретное сотрудничество с НАТО с учетом официальной позиции военного нейтралитета страны.