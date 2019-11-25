В Швеции рекомендовали НАТО подготовиться к войне с Россией

МОСКВА, 22 ноября/ Радио Sputnik. НАТО следует укреплять оборонный потенциал на границах с Россией. Соответствующий тезис содержится в докладе шведского Института оборонных исследований, подготовленном для Минобороны королевства.

Авторы доклада провели анализ степени реагирования альянса на потенциальное нападение России на страны Балтии. Они отметили, что в целом развертывание войск НАТО в Польше и прибалтийских государствах занимает у блока семь-восемь недель. При этом российская армия способна развернуть группировку за одну или две недели.

Эксперты пришли к выводу, что альянс повысил свою боеспособность в ходе тренировочной операции "Атлантическая решимость", в рамках которой обрабатывалась переброска нескольких сотен военнослужащих в сопредельные с Россией страны. В докладе указано, что в условиях кризиса или войны подобные "временные рамки могут быть недостаточными".

Авторы выразили надежду, что исследование поможет продумать будущие шаги альянса и укрепить его сдерживающую и оборонительную позицию.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности озвучил обеспокоенность официальной Москвы попытками НАТО приблизиться к границам страны.