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РИА Новости

Нарышкин оценил взаимодействие спецслужб России и Турции

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Взаимодействие российских и турецких спецслужб в борьбе с терроризмом сейчас находится на хорошем уровне, заявил РИА Новости глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Сирии был пойман боевик запрещенной в России террористической группировки ИГ*, который был организатором терактов в России и Германии.

Нарышкин сказал, что конкретно об этом задержании ему неизвестно.

"Мы взаимодействуем с коллегами из спецслужб - не только Турции, но и с другими - в части противодействия терроризму, обмениваемся оперативной, сигнальной информацией, информируем друг друга по тем сигналам, которые получаем. Так что на этом уровне взаимодействие очень всегда хорошее, в том числе с турецкими спецслужбами", - сказал он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Нарышкин Сергей
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