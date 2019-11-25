Нарышкин оценил взаимодействие спецслужб России и Турции

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Взаимодействие российских и турецких спецслужб в борьбе с терроризмом сейчас находится на хорошем уровне, заявил РИА Новости глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в Сирии был пойман боевик запрещенной в России террористической группировки ИГ*, который был организатором терактов в России и Германии.

Нарышкин сказал, что конкретно об этом задержании ему неизвестно.

"Мы взаимодействуем с коллегами из спецслужб - не только Турции, но и с другими - в части противодействия терроризму, обмениваемся оперативной, сигнальной информацией, информируем друг друга по тем сигналам, которые получаем. Так что на этом уровне взаимодействие очень всегда хорошее, в том числе с турецкими спецслужбами", - сказал он.