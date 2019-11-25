Аксенов предложил подарить украинским военным два российских унитаза

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил подарить два российских унитаза украинским военным, заявившим о плохом состоянии возвращенных Россией военных кораблей-нарушителей границы.

В минувший понедельник Россия передала Украине три военные корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы год назад. При этом командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили": с них якобы снято оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал утверждения Киева "ахинеей", а ФСБ отметила, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".

"До сих пор не могут унитазы у себя найти. Жалобы Зеленский (президент Украины – ред.) пишет. Не стыдно им такое заявлять. Лучше бы молчали сидели. Это говорит об уровне украинской политики. Точно наши пограничники ничего себе не присвоили, поэтому я коллегам даже сказал, что давайте подарим им два российских унитаза, пусть радуются", - сказал Аксенов, выступая перед студентами факультета управления и политики МГИМО.

Видео выступления Аксенов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.