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РИА Новости

Воздушные надзиратели: НАТО усилит слежку за армией России

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Самолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry
Самолет ДРЛО ВВС США Boeing E-3 Sentry.
Источник изображения: © Фото : Wikipedia/Denniss

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Сопровождение десятков воздушных объектов, многочасовые полеты и прикрытие радиолокационным "зонтиком" всей Европы — в НАТО решили модернизировать самолеты дальнего обнаружения AWACS. Они стоят на вооружении с конца 1970-х и уже заметно уступают современным российским аналогам. Советские конструкторы одними из первых достигли успехов в этом направлении. О летающих боевых РЛС России и Запада — в материале РИА Новости.

Непассажирский лайнер

На модернизацию воздушного флота AWACS НАТО выделяет около миллиарда евро. Эксплуатацию американских Boeing E3 Sentry AWACS (Airborne Warning & Control System) продлят до 2035-го. Эти машины разработаны на базе авиалайнера Boeing 707 и призваны помогать наземным средствам ПВО.

Комплексы AWACS способны находить и сопровождать воздушные цели всех типов, включая бомбардировщики, низколетящие истребители, высокоскоростные самолеты-перехватчики и крылатые ракеты. Другая важная функция этих самолетов — определение координат целей и наведение на них тактической авиации. Sentry может одновременно взаимодействовать с несколькими десятками союзных истребителей.

Сейчас в распоряжении НАТО 14 единиц AWACS, базируются они на авиабазе рядом с городом Гайленкирхен в Германии. По предварительной информации, на самолетах заменят двигатели на более мощные и экономичные, обновят авионику, комплекс управления, системы связи и наблюдения. Вместо устаревшей аналоговой аппаратуры поставят цифровые комплексы.

Главный "рабочий инструмент" AWACS — радар, установленный над фюзеляжем самолета на двух четырехметровых штангах и укрытый под девятиметровым тарелкообразным обтекателем. В рабочем режиме антенна вращается с частотой шесть оборотов в минуту. Радар работает в нескольких режимах: с его помощью можно не только засечь и определить параметры полета какой-либо воздушной цели, но также обнаружить объекты на морской поверхности.

Авиабаза Гайленкирхен в Германии

Источник изображения: © Google

Летающие тарелки

Обычно AWACS действует на высоте девять километров. Один борт следит за территорией площадью более трехсот тысяч квадратных километров, три самолета покрывают всю Центральную Европу. Экипаж — четыре человека, однако на борту всегда находятся еще порядка пятнадцати специалистов, которые управляют радиолокационным оборудованием. С дозаправкой в воздухе "летающая тарелка" способна барражировать до восемнадцати часов.

Первую такую машину ВВС США получили на вооружение в 1979-м. AWACS применялись во всех вооруженных конфликтах с участием американской армии. Так, они оказались очень полезны при вторжении в Ирак в 1991-м. Тогда в небе находились сразу пять американских AWACS и еще несколько бортов НАТО и Саудовской Аравии. Они одновременно "обслуживали" более двухсот пятидесяти боевых самолетов, взяв под контроль воздушное и морское пространство в зоне конфликта, управляли дозаправкой машин в воздухе, обеспечивали проход стратегических бомбардировщиков и выводили в районы нанесения ударов тактическую и палубную авиацию.

Сегодня самолеты AWACS постоянно работают в Афганистане, следят за обстановкой на юго-востоке Украины и в Сирии. Их регулярно поднимают в воздух, чтобы проследить за полетами российских стратегических бомбардировщиков и истребителей.

Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS

Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

Северные рубежи

В СССР и России аналогичные воздушные разведчики более известны как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Отечественным конструкторам удалось создать такую машину на несколько лет раньше американских коллег. Первый советский самолет ДЛРО Ту-126, построенный на базе гражданского лайнера Ту-114, вступил в строй в 1965-м.

Необходимость в таких машинах возникла в условиях холодной войны, когда всерьез обсуждалась угроза нападения американцев с северного направления. Этот участок границы СССР из-за географических особенностей и большой протяженности был особенно уязвим для стратегических бомбардировщиков потенциального противника. Быстро покрыть такую огромную территорию наземными радиолокационными станциями было невозможно. Поэтому решили строить мобильный комплекс воздушного базирования.

Ту-126 на аэродроме Зокняй

Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / amon goeths /

Конструкторы приступили к работе в 1955-м. Сначала хотели "упаковать" сложное радиолокационное оборудование на стратегический бомбардировщик Ту-95. Однако аппаратуры оказалось слишком много, она попросту не влезла в узкий фюзеляж. К тому же надо было как-то разместить на борту более двадцати человек — пилотов и две смены технических специалистов. Для этого лучше всего подошел новейший на тот момент турбовинтовой "пассажир" Ту-114.

Самолет оснастили радиолокационной станцией "Лиана", обнаруживающей воздушные цели на расстоянии от ста до трехсот пятидесяти километров, а также надводные корабли на дальности в четыреста километров. РЛС могла передавать информацию в командные пункты на удалении до двух тысяч километров. Но перед конструкторами тогда возникла проблема — РЛС надо было закрепить на пилоне и заставить вращаться со скоростью десять оборотов в минуту. Пришлось разработать специальный подшипник диаметром более метра. Позже эту технологию для своих AWACS скопировали американцы.

Самолет Ту-126

Источник изображения:

Быстрая эволюция

Ту-126 был способен преодолевать с дозаправкой порядка десяти тысяч километров и находиться в воздухе почти сутки. При этом, несмотря на продвинутость аппаратуры, самолет оставался очень некомфортным для летчиков. Внутренней отделки как таковой не было — для снижения массы Ту-126 лишили всей шумо-, тепло- и звукоизоляции. Экипаж работал при оглушающем гуле винтов, в холоде и постоянно подвергался излучению радиоаппаратуры.

Кабина самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ А-50У "Владимир Иванов"

Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Тем не менее Ту-126 был эффективным и надежным. Самолеты ДЛРО стали неотъемлемой частью ВВС. Сегодня российская армия располагает парком самолетов, построенных на базе транспортников Ил-76. Версия с индексом А-50У отличается расширенными боевыми возможностями и увеличенной дальностью полета. На борту размещено более двадцати тонн современной вычислительной и радиотехнической аппаратуры. Эти самолеты обнаруживают цели на расстоянии до шестисот километров и одновременно сопровождают до ста пятидесяти объектов.

Кроме того, проходит испытания перспективный А-100 "Премьер", разработанный с учетом новых классов целей, в том числе — новейших малозаметных истребителей. В Минобороны отмечали, что возможности А-100 значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в частности самолет ДРЛО Е-3 Sentry ВВС США.

Летающий радар А-100

Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Росэлектроника"

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